Сближение Путина и Ким Чен Ына тревожит Китай

Сближение Путина и Ким Чен Ына тревожит Китай5
- 29.09.2026, 17:26
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Пекин не хочет усиления военной мощи КНДР за счет российских технологий.
Россия все теснее сотрудничает с Северной Кореей, получая от Пхеньяна боеприпасы, ракеты, военных и рабочую силу для нужд войны против Украины. Однако Москва при этом вынуждена учитывать позицию Китая, для которого нестабильность на Корейском полуострове создает дополнительные риски, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Отношения Путина и лидером КНДР Ким Чен Ына во многом строятся на взаимной выгоде. Кремлю нужны ресурсы для войны, а Пхеньян рассчитывает получить деньги, военные технологии и опыт российской армии. В 2024 году страны закрепили сотрудничество договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Северная Корея уже направляла военнослужащих в Курскую область. При этом, по оценке CEPA, нет свидетельств участия северокорейских подразделений непосредственно в боях на территории Украины.
Для Кремля главный вопрос заключается в том, сколько помощи можно получить от КНДР, не вызвав серьезного недовольства Пекина. Китай остается для Москвы значительно более важным партнером, поэтому Россия, вероятно, не заинтересована в передаче Пхеньяну наиболее чувствительных военных технологий.
«Московские отношения с Пхеньяном носят крайне прагматичный характер», — отмечает CEPA.
При этом попытки создать полноценный треугольник Россия — Китай — КНДР пока не дали результата. По данным аналитического центра, Пекин и Пхеньян отвергали предложения Москвы о более тесном трехстороннем сотрудничестве.
Китай не заинтересован в усилении военной мощи Северной Кореи. Укрепление армии КНДР, особенно за счет российских ракетных и ядерных технологий, может повысить напряженность в регионе и спровоцировать США и их союзников на ответное усиление. Для Пекина это создает новые риски прямо у его границ.
На этом фоне Кремль старается одновременно получать от Ким Чен Ына военную помощь и не допускать ситуации, которая заставила бы Китай дистанцироваться от России.
В сентябре лидер КНР Си Цзиньпин и Путин вновь публично подтвердили тесные отношения с Пхеньяном, но Пекин отдельно подчеркнул, что укрепление связей с КНДР должно соответствовать его представлениям о стабильности в регионе.