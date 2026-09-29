Россиянам резко поднимают пошлины на алкоголь из «недружественных» стран 1 29.09.2026, 17:43

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Часть поставщиков уже завозит продукцию через Беларусь и Казахстан.

Правительство России с 2027 года готовится в 1,7-3,3 раза увеличить импортные пошлины на пиво и алкогольные напитки из стран, которые Кремль относит к «недружественным». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы Минфина к проекту бюджета на ближайшую трехлетку.

Минимальная пошлина, по данным агентства, вырастет до 5 евро за литр с 1,5 евро для пива и 3 евро для крепкого алкоголя. За счет повышения ставок Минфин рассчитывает собирать в бюджет дополнительно 10 млрд рублей ежегодно.

РФ резко подняла ввозную пошлину на пиво из недружественных стран, к которым относит большинство западных государств, с января ‌2025 года — с 0,1 евро до 1 евро, а в сентября прошлого года довела ее до 1,5 евро за литр.

Рост ставок спровоцировал переориентацию части поставщиков и ‌завоз продукции через Белоруссию и Казахстан ради экономии, писал «Коммерсант» со ссылкой на письмо Опоры России Минфину РФ.

Импортная пошлина ‌на крепкие напитки сейчас составляет 20% стоимости, но не менее 3 евро за литр. Власти обсуждали увеличение минимального значения до 5 евро с ‌мая, писал «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, это могло поддержать просевший спрос на российский коньяк и виски.

Алкогольный рынок России сократился за 12 месяцев по апрель 2026 года на 1,2%, по ‌данным аналитической компании Nielsen. При этом продажи пива занимают ‌85,2% в натуральном выражении, крепкий алкоголь и водка — 11,2%. Доля импортного пива в первом квартале оценивается в 3,1%

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