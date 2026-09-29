Ученые выяснили, почему медленное дыхание успокаивает 29.09.2026, 18:07

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Исследователи нашли конкретную нервную «цепочку», которая связывает нос с мозгом.

Ученые нашли конкретную нервную «цепочку», которая связывает нос с мозгом и объясняет, почему медленное дыхание успокаивает. Медленный вдох через нос напрямую снижает тревогу, а частое дыхание, наоборот, ее усиливает. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследование провели ученые Института наук о мозге Фуданьского университета на мышах. Оказалось, что все начинается с обонятельных нейронов в носу, которые чувствуют не запах, а саму частоту потока воздуха. Сигнал идет в обонятельную луковицу, оттуда — к особым нейронам в коре мозга, работающим как «водители ритма» и синхронизирующим мозговые волны, и далее — к миндалевидному телу, центру страха и тревоги.

Медленный поток воздуха — около двух вдохов в секунду — усиливал определенные высокочастотные гамма-мозговые волны и снижал тревожность. А быстрое дыхание — около семи вдохов в секунду — эти волны, наоборот, ослабляло и усиливало тревожное поведение.

Более того, эффект оказался стойким: двухнедельный ежедневный «курс» медленной стимуляции носа давал у мышей длительное снижение тревоги. Это объясняет на уровне нейронов то, что давно известно из практик дыхательной гимнастики, медитации и йоги: замедляя дыхание, человек действительно успокаивается. Пока работа выполнена на животных, и подтвердить, что у людей задействован тот же механизм, предстоит в клинических исследованиях. Но находка намечает конкретную мишень — и, возможно, поможет создать новые, немедикаментозные способы борьбы с тревогой.

Дыхательные практики — от йоги до простого «медленного вдоха на счет» — давно используют, чтобы справиться с тревогой и стрессом, но почему они работают, на уровне мозга понимали плохо. Считалось, что дело в основном в расслаблении тела и снижении пульса. Новая работа показывает, что сам ритм воздуха в носу напрямую влияет на активность мозга, — а значит, дыхание может быть не просто «отвлечением», а точным инструментом управления собственным состоянием.

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