В Беларуси бывшего милиционера судили за госизмену 3 29.09.2026, 18:12

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Мужчину задержали в мае 2022 года.

В Гродно огласили приговор 31-летнему бывшему сотруднику милиции Сергею Казинскому, который обвинялся в госизмене, сообщил правозащитный центр «Вясна».

Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 356 Уголовного кодекса и назначили восемь лет лишения свободы. Суд также обязал его выплатить 100 базовых величин (3700 рублей) штрафа и лишил специального звания «лейтенант милиции». Наказание назначили с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, передает «Вясна». Когда был оглашен приговор, не сообщается.

По информации правозащитников, мужчину задержали 18 мая 2022 года, а 20 мая поместили под стражу. 5 февраля 2023 года Сергей прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию № 3 в Витебском районе.

Сергей Казинский родился в 1995 году в Лиде. В прошлом работал в Лидском РУВД. После событий 2020 года он уволился со службы. Имеет высшее образование, был женат и содержал несовершеннолетнего ребенка.

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