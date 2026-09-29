Экс-союзники Трампа ждут его поражения на промежуточных выборах

Экс-союзники Трампа ждут его поражения на промежуточных выборах3
- 29.09.2026, 17:58
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Часть республиканцев уже дистанцируется от президента США.
Бывшие союзники президента США Дональда Трампа и журналисты, много лет освещавшие его работу в Белом доме, ожидают серьезное поражение Республиканской партии на ноябрьских выборах в Конгресс. Об этом говорится в колонке бывшего сотрудника администрации США Майлза Тейлора, пишет The iPaper (перевод — сайт Charter97.org).
По словам бывшего пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, Трамп уже не сосредоточен на поддержке отдельных кандидатов и думает о том, что будет после выборов.
«Если Палата представителей или Сенат перейдут к демократам, он сможет провести следующие два года в роли жертвы», — сказала Гришэм.
Последние опросы действительно показывают напряженную ситуацию для республиканцев. Средний показатель последних опросов демонстрирует преимущество демократов в вопросе о предпочтительной партии в Конгрессе, а рейтинг одобрения Трампа находится на низком уровне.
При этом внутри Республиканской партии уже заметны признаки беспокойства. Партийные организации вкладывают дополнительные средства в десятки округов, которые ранее считались оплотом республиканцев.
Бывший советник Белого дома Тай Кобб считает, что в случае потери контроля над Конгрессом Трамп может перейти к еще более жестким действиям. Журналист Джим Акоста также ожидает усиления конфронтации.
«У него не осталось людей, способных ответить отказом», — утверждает Гришэм.
Одновременно часть республиканцев уже дистанцируется от президента. По данным материала, некоторые сенаторы требуют расследований, а партийные кандидаты в ряде штатов стараются меньше связывать свои кампании с Трампом.
При этом окончательный результат выборов пока сложно предсказать. Голосование пройдет 3 ноября 2026 года, и последние недели кампании еще могут заметно изменить расстановку сил.