Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном

Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном5
- 29.09.2026, 18:13
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По его словам, цены на нефть начнут снижаться и вернутся к довоенному уровню.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана разрешится очень скоро. По его словам, после завершения конфликта мировые цены на нефть начнут снижаться и вернутся к довоенному уровню.
«У Ирана не будет ядерного оружия, и они терпят серьезные неудачи. Очень серьезные неудачи. Очень скоро с этим будет покончено»,— сказал Дональд Трамп на мероприятии по случаю анонса запуска нового сайта правительства США (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
25 сентября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предложил США план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе и возобновлению переговоров. Дональд Трамп инициативу отверг.