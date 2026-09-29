В Беларуси назвали сорта картошки для лучшего хранения 29.09.2026, 18:41

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Иллюстративное фото: botanichka.ru

Главный нюанс для хранения картофеля – срок созревания.

Телеканал ОНТ рассказал сказал, какая картошка лучше хранится зимой и зависит ли это от цвета клубней.

Отмечается, что цвет клубней – то есть белая, желтая или красная картошка – не определяющий фактор относительно хранения урожая. Главное - сорт срок созревания и условия хранения.

Цвет свидетельствует, в частности, о степени содержания крахмала. Больше всего последнего в белых сортах, которые хороши для пюре. Меньше крахмала в сортах красных и розовых, они подойдут для жарки, а за счет повышенного содержания антиоксидантов интересны худеющим. Желтые сорта, соответственно, посерединке. Они будут вкусны и при варке, и при жарке. К тому же, в них много витамина А.

Главный нюанс для хранения картофеля - срок созревания, и чем он больше, тем лучше. Потому раннеспелая картошка – точно не для зимнего хранения с ее тонкой кожурой, из-за которой корнеплод быстро морщится. Среднеспелые сорта пролежат до весны при условии того, что такой картофель переберут и очистят от отростков несколько раз за прохладный период. А вот позднеспелым сортам характерна толстая кожура, многие заболевания им не грозят. Они, как раз, могут долежать и до молодой картошки нового сезона.

Если говорить о конкретных названиях сортов, то это, к примеру, «Невский», «Гала», «Журавинка», «Здабытак», «Роко».

Важно соблюдать и условия хранения Это температура от +2 до +4 градусов, влажность порядка 80 - 90%, хорошая вентиляция и темное помещение, а также деревянные или пластиковые ящики, куда попали только здоровые клубни.

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