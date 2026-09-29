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Огромная акула застряла в канале в Южной Корее

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  • 29.09.2026, 18:20
  • 7,106
Огромная акула застряла в канале в Южной Корее
Иллюстративное фото

Посмотреть на это зрелище собрались 600 тысяч человек.

В Пусане (Южная Корея) белая акула длиной около 3,5 метра застряла в канале, привлекая внимание более 600 тысяч заинтересованных зрителей.

Об этом сообщает RMF24.

Акулу заметили 18 сентября в канале на территории парка North Port Waterfront Park в Пусане. Длину хищника оценили примерно в 3,5 метра, местные жители уже дали ему прозвище Букан-и, связанное с названием порта. В то же время власти дали ему прозвище Shafluencer — сочетание английских слов «shark» и «influencer».

Это зрелище настолько заинтересовало местных жителей, что у канала собралось около 600 тысяч зрителей, с восторгом наблюдавших за акулой. Этот момент также попал на видео и стал вирусным в социальных сетях.

На данный момент акула остается в канале. Власти стремятся обеспечить ее безопасное возвращение в открытое море, одновременно сводя к минимуму любые риски как для самого животного, так и для людей, собравшихся у водоема.

По данным Национального института рыбохозяйственных наук Южной Кореи (NIFS), эта акула, вероятнее всего, относится к виду Carcharhinus brachyurus, известному также как медная акула. Этот вид принадлежит к семейству серых акул.

Мэр Пусана Чун Чже-су подтверждает огромный интерес к животному, называя его «настоящей звездой города».

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