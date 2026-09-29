Курс иранской валюты упал до рекордно низкого уровня 29.09.2026, 18:37

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Риал обвалился до 2,5 млн за один доллар.

Курс иранского риала к доллару США опустился до нового исторического минимума. Об этом сообщает Associated Press.

По информации издания, курс иранского риала обвалился до 2,5 млн за один доллар США, что «наглядно продемонстрировало», как война на Ближнем Востоке неуклонно подрывает иранскую экономику. Новое обрушение произошло всего через 27 дней после того, как риал 2 сентября достиг предыдущего рекордно низкого уровня — 2,2 млн за доллар.

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