Генсек НАТО о потерях РФ в Украине: Эти цифры огромны 4 29.09.2026, 18:51

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Марк Рютте

Фото: PAP/Radek Pietruszka

Россия ежемесячно теряет в Украине 40 тысяч солдат.

Россия теряет в Украине 40 тыс. убитыми или тяжело ранеными военнослужащими ежемесячно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По итогам встречи с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкявичюсом в Брюсселе Рютте прокомментировал враждебные действия России на территории стран Альянса, а также ситуацию на фронте в Украине.

«Эти цифры огромны. Это, безусловно, страшная новость для их семей. Однако они также показывают, что мы имеем дело с президентом, который готов пожертвовать уже 1 млн 200 тыс. своих граждан в совершенно ничем не оправданной агрессии против Украины. Поэтому лучшим ответом на все действия в серой зоне, в которой действует Россия, должна быть более масштабная, а не меньшая поддержка Украины, поскольку в конечном итоге их цель состоит в том, чтобы разделить нас», — сказал генсек НАТО.

Марк Рютте заявил, что союзники фиксируют пролеты российских беспилотников над странами-членами Альянса, а также акты саботажа и кибератаки. Он добавил, что у НАТО есть «все необходимые средства реагирования, которые не всегда будут заметны общественности и не всегда будут носить симметричный характер».

В качестве примера Марк Рютте привел ситуацию, когда в конце 2025 года был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией. В ответ НАТО начало операцию Baltic Sentry («Балтийский дозор»), направленную на защиту ключевой подводной инфраструктуры.

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