В Мяделе по дворам ходят лисы

В Мяделе по дворам ходят лисы6
- 29.09.2026, 19:19
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Местные жители в шоке.
К жителям Мядельщины все чаще заходят дикие лисы. Причем даже в дворы частных домов, пишет narachanka.by.
Одна из лис засветилась на видео.
Рассказываем, почему звери тянутся к людям и могут ли они быть опасными.
Кадры с диким животным выложила в TikTok жительница частного дома в районе Боклаев на Мядельщине.
На видео рыжая заходит во двор, усаживается и не спеша моется.
Пугает лисицу только движение автоматических ворот.
@user2220015274996 #лисавгороде #лиса #дикиеживотные #тикток ♬ sonido original - Tu Playlist Personal
Появление диких животных рядом с людьми связали с поиском пищи. В населенных пунктах они могут находить более легкую добычу и таким образом тратить меньше энергии на поиски пропитания.
Но людям стоит помнить: подходить к лисам не стоит.