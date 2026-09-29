В Мяделе по дворам ходят лисы 6 29.09.2026, 19:19

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Иллюстративное фото

Местные жители в шоке.

К жителям Мядельщины все чаще заходят дикие лисы. Причем даже в дворы частных домов, пишет narachanka.by.

Одна из лис засветилась на видео.

Рассказываем, почему звери тянутся к людям и могут ли они быть опасными.

Кадры с диким животным выложила в TikTok жительница частного дома в районе Боклаев на Мядельщине.

На видео рыжая заходит во двор, усаживается и не спеша моется.

Пугает лисицу только движение автоматических ворот.

Появление диких животных рядом с людьми связали с поиском пищи. В населенных пунктах они могут находить более легкую добычу и таким образом тратить меньше энергии на поиски пропитания.

Но людям стоит помнить: подходить к лисам не стоит.

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