Госпогранслужба Украины: Беларусь периодически включает ретрансляторы для российских дронов 7 29.09.2026, 19:46

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Ранее президент Украины призывал Лукашенко убрать их.

Беларусь периодически включает ретрансляторы, усиливающие сигнал для российских беспилотников во время ударов по Украине.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Он рассказал, что ретрансляторы включают, в частности когда страна-агрессор запускает беспилотники по западным областям.

«Пример действия России по ударам по нашим западным областям показывает то, что на территории Беларуси продолжают работать или включаться периодически ретрансляторы, которые подпитывали сигнал для российских дронов», - отметил спикер ГПСУ.

В то же время, Демченко сообщил, что пограничники пока не фиксируют накопление войск, личного состава или перемещение техники на границе с Беларусью.

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский обратился к Александру Лукашенко с призывом демонтировать ретрансляторы.

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