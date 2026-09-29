Возглавлявшие Службу безопасности Лукашенко силовики начали избавляться от коттеджей в Дроздах 5 29.09.2026, 20:01

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Фото: realt.by

Недвижимость ушла дешевле, чем надеялись за нее выручить бывшие владельцы.

Два бывших высокопоставленных функционера из Службы безопасности Лукашенко, как выяснило «Зеркало», продали свои коттеджи в Дроздах — их выставляли за большие деньги. В обоих случаях недвижимость ушла дешевле, чем изначально надеялись за нее выручить бывшие владельцы.

Фото: Realt.by

Дорогой коттедж функционера из окружения Лукашенко

Один из дорогих коттеджей в Дроздах пытались продать больше трех лет. Как минимум до 2021 года им владел Андрей Втюрин — экс-глава Службы безопасности Александра Лукашенко. Это дом площадью 590 квадратных метров, в котором на тот момент еще не было внутренней отделки. В разное время жилье стоило от 1,3 до 1,4 млн долларов.

Продали коттедж летом 2025-го. Скорее всего, именно он оказался самым дорогим домом, который реализовали в августе того года, — речь о 1,2 млн долларов. Эта недвижимость располагается на той же улице, что и дом Втюрина, и площадь у них совпадает.

Напомним, Андрей Втюрин руководил Службой безопасности Александра Лукашенко с 2007 года. На этом посту он провел семь лет, а в сентябре 2014-го его перевели на должность заместителя государственного секретаря Совета безопасности.

А весной 2019 года его задержали в момент получения взятки от российского бизнесмена. В 2020-м признали виновным в получении взяток на общую сумму в 192 тысячи долларов. Сообщалось, что такие деньги ему платили за лоббирование интересов при поставке телекоммуникационного оборудования для ДИН МВД, в частности для тюрьмы № 8 в Жодино.

Андрею Втюрину присудили 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Однако уже в 2024-м Лукашенко помиловал своего бывшего подчиненного.

Дом, который продавался в Дроздах за 4 млн долларов

Фото: realt.by

Бывший силовик, зарабатывающий на оккупированных территориях Украины

Летом 2025 года свой коттедж также продала семья экс-главы Службы безопасности Лукашенко и бывшего министра внутренних дел Беларуси Владимира Наумова. Именно на его жену Аллу была зарегистрирована недвижимость. Семейный коттедж на 338 квадратных метров находился в Агатовом переулке — по соседству с другими бывшими высокопоставленными силовиками.

Изначально дом хотели продать за 4 млн долларов. Потом стоимость опустили до 2 млн, следом — до 1,35, а в мае ее снизили до 750 тыс. долларов. И после серии резких снижений стоимости жилье пропало из объявлений. За какую цену в итоге его смогли сбыть, неизвестно.

Владимир Наумов — также выходец из силовых структур, приближенных к Александру Лукашенко. В 1999-м он возглавил Службу безопасности Лукашенко и был ее руководителем до сентября 2000-го. По одной из версий, в 1999—2000 годах он мог быть причастен к физическому устранению главных соперников Лукашенко, а также расчистил последнему путь к новому президентскому сроку.

В период, когда дом строился, Владимир Наумов занимал должность министра внутренних дел (на посту он был с 2000 по 2009 год). С этой должности ушел по состоянию здоровья.

Уже год спустя силовик уехал в Москву, где работал в разных частных структурах. С ноября 2023 года он является единственным владельцем компании «Зорка Фуд», которая ведет свою деятельность на оккупированных территориях Донецкой области Украины, а также имеет филиал в оккупированном россиянами Мариуполе.

Компания занималась закупкой, хранением, перевалкой и экспортом зерна и других сельхозкультур через Мариупольский порт.

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