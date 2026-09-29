Трамп предложил назначить Коула на должность спецпредставителя по делам заложников 3 29.09.2026, 20:10

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Джон Коул

Фото: Белта

Кандидатуру спецпредставителя президента США по Беларуси отправили на согласование в Сенат.

Президент США Дональд Трамп предложил назначить Джона Коула на должность своего спецпредставителя по делам заложников, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Кандидатуру Коула отправили на согласование в Сенат.

С ноября 2025 года Джон Коул, напомним, занимает должность спецпредставителя президента США по Беларуси. После его визита в Минск 19 марта 2026 года на свободу вышли 250 политзаключенных. Всего США поспособствовали освобождению более 500 белорусских узников. Сам Джон Коул считает, что эта цифра гораздо больше, поскольку еще около двухсот человек были освобождены указами о помиловании, подписанными Александром Лукашенко.

«Так что реальная цифра составляет примерно 700−800 человек. Надеюсь вскоре довести ее до тысячи», — отмечал Коул в комментарии «Голосу Америки».

В интервью телеканалу «Дождь» в сентябре 2026 года Джон Коул заявил, что будет заниматься не только белорусскими, но и российскими политзаключенными, а также украинскими военнопленными.

Управление специального представителя президента США по вопросам заложников (SPEHA) координирует усилия правительства страны, направленные на освобождение американских граждан, удерживаемых в качестве заложников или незаконно задержанных за рубежом.

SPEHA взаимодействует с коалицией, объединяющей государственные структуры, частный сектор и некоммерческие организации, для освобождения граждан США, удерживаемых в заложниках или незаконно задержанных за границей, оказания поддержки их семьям и прекращения практики использования заложников в качестве инструмента дипломатии.

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