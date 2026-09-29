Белорусский дальнобойщик украл из шведского порта контейнер с бананами и кокаином на $156 миллионов 12 29.09.2026, 20:31

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Часть груза исчезла.

Водителя фуры на литовских номерах задержали на пароме, который шел в Клайпеду. Вместе с ним перед судом предстали еще пять человек.

В Швеции 35‑летнему гражданину Беларуси предъявили обвинение в особо тяжком наркопреступлении. По материалам следствия, в мае 2025 года он без разрешения забрал из порта Хельсингборга рефрижераторный контейнер с бананами, в котором было спрятано около 1,5 тонны кокаина. Об этом сообщила Таможенная служба Швеции.

14 мая 2025 года сотрудники порта Хельсингборга сообщили таможенникам, что у них украли рефрижераторный контейнер. Согласно портовым системам, накануне тягач с полуприцепом на литовских номерах погрузил контейнер и без разрешения уехал с ним. Таможенники выяснили имя водителя.

В то же время импортер фруктов нашел контейнер возле своего терминала в Хельсингборге. Пломба была сорвана. Внутри остались бананы, но, по словам таможенников, места там было значительно больше, и часть груза исчезла. Позднее на стоянке в Ландскруне нашли два европалета и две пломбы.

«Мы понимали, что нужно быстро задержать белорусского водителя, пока он не покинул страну. Мы узнали, что тягач на литовских номерах находится на пароме Nils Dacke, который вышел из Треллеборга в Карлсхамн. Перед тем как паром покинул гавань Стиллерюд, чтобы идти дальше в Клайпеду, группа таможенников поднялась на борт и задержала 35‑летнего водителя в ресторане», — рассказал руководитель группы криминального отдела таможни «Юг» Робин Шостад.

Согласно следствию, фуру перегнали на стоянку в Ландскруне, где ее встретили две машины и перегрузили наркотики. На записи камеры видно, как более 100 черных мешков переносят в белый арендованный фургон. Таможенники подсчитали, что в каждом мешке было 15 килограммов кокаина — в общей сложности около 1500 килограммов. Кокаин завезли в квартиру в Мальме.

Через несколько дней в квартиру взломали и украли часть кокаина. После взлома там нашли почти 232 килограмма наркотика и такие же пустые черные мешки, как на видео из Ландскруны.

По оценке таможенников, общая стоимость кокаина в розничной продаже — более $156 миллионов.

«Это ужасающе большое количество кокаина. При этом нужно учитывать и весь ущерб, который это наносит нашему обществу: тяжкая организованная преступность и расходы на здравоохранение», — сказал Робин Шостад.

Обвинения в суде Мальмё предъявили 12 февраля 2026 года. По словам прокурора Карин Лундстрем Крон, помимо белоруса, в особо тяжком наркопреступлении обвиняют трех граждан Норвегии 30, 33 и 18 лет, которых связали с перегрузкой кокаина в Ландскруне, и 32‑летнего гражданина Албании, в квартире которого, согласно обвинению, хранили кокаин. Прокурор требует, чтобы после отбытия наказания всех пятерых выслали из Швеции и запретили им возвращаться.

Шестого обвиняемого, 32‑летнего мужчину, подозревают в том, что он вместе с другими взломал квартиру в Мальмё и украл не менее 270 килограммов кокаина.

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