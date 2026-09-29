США высвободят 40 млн баррелей нефти из стратегического резерва 29.09.2026, 20:51

Такой объем предоставят в кредит энергетическим компаниям для стабилизации цен.

Минэнерго США высвободит до 40 млн баррелей сырой нефти из Стратегического нефтяного резерва по решению президента страны Дональда Трампа. Такой объем предоставят в кредит энергетическим компаниям для стабилизации цен в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Нефть будет поставляться с хранилищ «Биг-Хилл» и «Брайан-Маунд» в Техасе. В Минэнерго США сообщили, что завершили уже четыре сделки и предоставили более 133 млн баррелей. Поставки также запланированы на ноябрь и декабрь 2026 года. Ведомство отмечает, что пополняет резерв за счет 25%-ной надбавки к объему нефти, которую возвращают компании.

Этот шаг станет частью обещания США выпустить 172 млн баррелей на мировой рынок. Соглашение было заключено со странами-членами Международного энергетического агентства. Они договорились выделить 400 млн баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов для стабилизации ситуации на рынке из-за закрытия Ормузского пролива.

По состоянию на 25 сентября стратегический нефтяной резерв США снизился до показателей 1982 года и составил 283,8 млн баррелей. Стратегический резерв был создан в 1975 году после эмбарго арабских стран, из-за которого произошел нефтяной кризис. Его главная задача — защита США от внезапного дефицита поставок. Нефть хранится в огромных подземных соляных куполах в штатах Техас и Луизиана.

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