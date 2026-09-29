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Экс-кандидата в президенты Румынии Джорджеску заключили под стражу

  • 29.09.2026, 21:09
Экс-кандидата в президенты Румынии Джорджеску заключили под стражу
Кэлин Джорджеску

Его задержали на прошлой неделе в рамках дела о создании ОПГ и мошенничестве на €1,1 млн.

Апелляционный суд Бухареста отменил меру пресечения в виде судебного контроля и отправил под стражу на 30 дней экс-кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску, сообщает Reuters.

Джоржеску задержали на прошлой неделе в рамках дела о создании ОПГ и мошенничестве на €1,1 млн. По версии следствия, политик и еще двое фигурантов убедили румынского бизнесмена передать им указанную сумму, пообещав помочь получить кредитную линию на сумму до €15 млн в иностранном финансовом учреждении.

В рамках этого дела на виллу Джорджеску в Могошоае наложен арест. По данным издания Digi24, в ходе обысков в дом обнаружили поддельный документ, в котором политик фигурирует в качестве сенатора Мальты.

Вскоре после возбуждения дела суд отклонил требования стороны обвинения о заключении Джорджеску под стражу, однако решение было обжаловано. Постановление, принятое сегодня в Бухаресте, является окончательным.

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