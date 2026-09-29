«Пришел слот на выбор даты, захожу, нет свободных мест» 29.09.2026, 21:17

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Белорусы сообщают о неожиданной ошибке при записи на польские визы.

В чате, где белорусы обсуждают ситуацию с польскими визами, люди стали писать о нестандартной проблеме. Касается она тех, кто зарегистрировался в очередь и уже получил долгожданный ответ. По словам белорусов, в письме с датой подачи документов у них нет главного — даты для подачи документов, пишет «Зеркало».

В начале прошлой недели один из пользователей визового чата написал, что зарегистрировался в очередь на шенген и уже получил письмо, где должен был выбрать слот для подачи документов. Но сделать этого не получилось.

— В самом приложении (речь о приложении VFS Global. — Прим. ред.) на всех датах нет слотов, кто сталкивался с таким? — поинтересовался участник обсуждения.

В подтверждение своих слов он приложил скриншоты из приложения. На одном из них написано: «Please select different date and time because all appointments are scheduled in this slot», что значит «Пожалуйста, выберите другую дату и время, потому что на этот временной слот все записи уже заняты». Кроме того, внизу скриншота значилось: «Нет свободных слотов».

Скриншот: телеграм-канал @visahouse_chat

В комментариях ему предложили зайти в свой личный кабинет через сайт VFS Global и там проверить, не дала ли система дат. После этого у мужчины все получилось.

— Через сайт «пустило», взял самую дальнюю дату на 9 октября, — позже отчитался он.

Судя по сообщениям в чате, с похожими сложностями на прошлой неделе столкнулись еще двое участников:

«Пришел слот на выбор даты. Когда захожу из приложения, нет свободных дат, из почты по ссылке — перекидывает в кабинет. Там тоже [ничего] нет. Что делать?»

«Может, кто сталкивался? Ссылка на почту пришла, но нет свободной даты: весь календарь серый — сентябрь и октябрь».

В первом случае совет зайти через сайт, используя режим инкогнито, помог. А во втором — нет.

— Через сайт заходил, сейчас сеанс истек или недействительный, — рассказал автор второго сообщения. Получилось ли у него разобраться с проблемой, неизвестно.

О письмах от визового центра с пустым календарем рассказала в своем TikTok и пользовательница @kat_visa. По словам авторки канала, на днях ей об этом написал пользователь ее телеграм-канала.

Скриншот: TikTok @kat_visa

Подписчик рассказал автору TikTok-канала @kat_visa, что получил письмо для регистрации на подачу документов на польскую визу, но не смог выбрать дату.

— С момента введения новой системы записи по листу ожидания такая картина встречается повсеместно. Почему так происходит, непонятно. Возможно, визовый центр выдает большее количество писем, чем есть слотов на самом деле, — предположила @kat_visa. — То есть при каждой регистрации, когда визовый центр рассылает письма, кто-то обязательно получает пустой календарь.

Автор TikTok-канала задалась вопросом, что делать в такой ситуации. Первый вариант, который она предложила, — позвонить на горячую линию VFS Global либо написать им письмо на почту.

— Также вы можете приехать в визовый центр. Показать им, что у вас такая вот ситуация, и попробовать добиться того, чтобы вам все-таки выделили слот на подачу. Возможно, это каким-то образом повлияет, и визовый центр все-таки выдаст заветный талончик, — рассуждает в TikTok автор ролика. — Но если же вы все-таки не запишетесь по этому письму, то вам придется становиться в очередь в лист ожидания заново и ждать несколько месяцев снова, чтобы получить все-таки тот самый талон.

В комментариях к ролику один из пользователей сообщил, что 28 августа тоже получил письмо без даты.

— Там стрелка, где месяц, [я на нее] нажал. Изменил [август] на сентябрь, и там [уже] были даты. Выбрал 2 сентября. Все ок, визу получил, — поделился он опытом. — Так как конец месяца был, то, соответственно, и дат на этот месяц не было. У вас в видео тоже видна стрелка «изменить месяц на октябрь», можно попробовать.

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