В Уганде короновали нового монарха Торо Ньябонго I 1 29.09.2026, 21:50

Выбор нового короля вызвал спор внутри семьи.

В Уганде короновали нового традиционного короля Торо Эдварда Рукиди Ньябонго I, сообщает местное издание Daily Monitor.

Церемония прошла во дворце Карузиика в городе Форт-Портал на западе страны. На мероприятии также присутствовал президент Уганды Йовери Мусевени.

«Традиционные церемонии начались между полуночью и 3 часами

утра, когда Ньябонго І направился к дворцу Карузиика, принял

участие в символической имитации битвы за корону и совершил ритуалы, включавшие в себя церемониальное заклание быка и окропление кровью курицы», — говорится в публикации.

56-летний Ньябонго I приходится двоюродным братом предыдущему королю Ойо Ньимбе Кабамбе Игуре Рукиди IV, который умер 27 августа в возрасте 34 лет от ангиосаркомы. До восшествия на престол он работал телеведущим и редактором государственной телерадиокомпании Uganda Broadcasting Corporation.

После его смерти нового монарха выбрал комитет из 21 представителя королевского клана Бабиито, а позднее кандидатуру Ньябонго поддержал Верховный совет королевства.

При этом, как сообщает Daily Monitor, выбор нового короля вызвал спор внутри семьи: мать Ойо Бест Кемигиса и его сестра Рут Комунтале заявили, что покойный монарх якобы оставил завещание, в котором назвал наследником своего малолетнего сына.

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