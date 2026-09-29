В Уганде короновали нового монарха Торо Ньябонго I

В Уганде короновали нового монарха Торо Ньябонго I1
- 29.09.2026, 21:50
Выбор нового короля вызвал спор внутри семьи.
В Уганде короновали нового традиционного короля Торо Эдварда Рукиди Ньябонго I, сообщает местное издание Daily Monitor.
Церемония прошла во дворце Карузиика в городе Форт-Портал на западе страны. На мероприятии также присутствовал президент Уганды Йовери Мусевени.
«Традиционные церемонии начались между полуночью и 3 часами
утра, когда Ньябонго І направился к дворцу Карузиика, принял
участие в символической имитации битвы за корону и совершил ритуалы, включавшие в себя церемониальное заклание быка и окропление кровью курицы», — говорится в публикации.
56-летний Ньябонго I приходится двоюродным братом предыдущему королю Ойо Ньимбе Кабамбе Игуре Рукиди IV, который умер 27 августа в возрасте 34 лет от ангиосаркомы. До восшествия на престол он работал телеведущим и редактором государственной телерадиокомпании Uganda Broadcasting Corporation.
После его смерти нового монарха выбрал комитет из 21 представителя королевского клана Бабиито, а позднее кандидатуру Ньябонго поддержал Верховный совет королевства.
При этом, как сообщает Daily Monitor, выбор нового короля вызвал спор внутри семьи: мать Ойо Бест Кемигиса и его сестра Рут Комунтале заявили, что покойный монарх якобы оставил завещание, в котором назвал наследником своего малолетнего сына.