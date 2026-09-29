Премьер Чехии заявил о готовности воевать с РФ 1 29.09.2026, 21:26

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Андрей Бабиш

Чехия готова выполнить свои обязательства перед НАТО.

Чехия готова выполнить свои обязательства перед НАТО и отправить войска на помощь странам Балтии в случае возможного нападения России.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Reuters.

По словам главы чешского правительства, Прага активно рассматривает возможные вызовы в сфере безопасности и готовится к соответствующим сценариям. Для этого чиновники проводят постоянные консультации с президентом страны Петром Павелом.

«То, что мы не говорим об этом и журналисты не получают материала для своих статей, не означает, что мы не занимаемся этим вопросом. Конечно, мы готовимся. Если, не дай Бог, Россия нападет на одну из стран Балтии, то согласно статье 5 мы должны прислать две наши механизированные бригады», - подчеркнул Бабиш.

Ранее политик неоднократно подчеркивал, что европейские лидеры должны направлять усилия на дипломатическое урегулирование и содействие миру.

Во время президентской избирательной кампании 2023 года Бабиш попал под волну жесткой критики. Причиной послужило его заявление о нежелании отправлять чешских солдат воевать за союзников по Альянсу в случае агрессии РФ.

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