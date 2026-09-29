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Беларусь сыграла вничью с Финляндией в Лиге наций

  • 29.09.2026, 21:04
  • 1,072
Беларусь сыграла вничью с Финляндией в Лиге наций
Фото: Прессбол

0:0.

Национальные команды Финляндии и Беларуси сошлись в рамках противостояния второго тура Лиги С Лиги наций.

Финская и белорусская сборные не смогли определить сильнейшего. Соперники за 90 минут так и не поразили ворота друг друга, не порадовав болельщиков забитыми мячами.

По итогам данного противостояния Финляндия имеет в своем активе четыре зачетных балла и лидирует в своей группе. У Беларуси стало одно очко и третья строчка. Также в их квартете находятся главные команды Албании и Сан-Марино.

Как сообщал Charter97.org, финские фанаты изобразили Лукашенко в образе таракана.

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