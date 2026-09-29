Беларусь сыграла вничью с Финляндией в Лиге наций 29.09.2026, 21:04

1,072

Фото: Прессбол

0:0.

Национальные команды Финляндии и Беларуси сошлись в рамках противостояния второго тура Лиги С Лиги наций.

Финская и белорусская сборные не смогли определить сильнейшего. Соперники за 90 минут так и не поразили ворота друг друга, не порадовав болельщиков забитыми мячами.

По итогам данного противостояния Финляндия имеет в своем активе четыре зачетных балла и лидирует в своей группе. У Беларуси стало одно очко и третья строчка. Также в их квартете находятся главные команды Албании и Сан-Марино.

Как сообщал Charter97.org, финские фанаты изобразили Лукашенко в образе таракана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com