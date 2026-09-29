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Действительно прекрасные новости

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  • Денис Казанский
  • 29.09.2026, 20:23
  • 14,056
Действительно прекрасные новости
Иллюстративное фото: ua.news

РФ больше не производит такие самолеты.

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Такие запускают ракеты по украинским городам.

Вероятно, из-за усиленной эксплуатации за последние пять лет у двигателей уже начал заканчиваться ресурс, и они отказали. Шесть членов экипажа погибли.

Учитывая, что Россия больше не производит такие самолеты, это действительно прекрасные новости.

Карма – не существует, но действует.

Денис Казанский, Facebook

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