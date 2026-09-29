Действительно прекрасные новости 6 Денис Казанский

29.09.2026, 20:23

14,056

Иллюстративное фото: ua.news

РФ больше не производит такие самолеты.

В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Такие запускают ракеты по украинским городам.

Вероятно, из-за усиленной эксплуатации за последние пять лет у двигателей уже начал заканчиваться ресурс, и они отказали. Шесть членов экипажа погибли.

Учитывая, что Россия больше не производит такие самолеты, это действительно прекрасные новости.

Карма – не существует, но действует.

Денис Казанский, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com