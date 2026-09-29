Действительно прекрасные новости6
- Денис Казанский
- 29.09.2026, 20:23
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РФ больше не производит такие самолеты.
В России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС. Такие запускают ракеты по украинским городам.
Вероятно, из-за усиленной эксплуатации за последние пять лет у двигателей уже начал заканчиваться ресурс, и они отказали. Шесть членов экипажа погибли.
Учитывая, что Россия больше не производит такие самолеты, это действительно прекрасные новости.
Карма – не существует, но действует.
Денис Казанский, Facebook