Шакил О’Нил: Европейский баскетбол немного лучше НБА 1 29.09.2026, 19:51

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Шакил О’Нил

Фото: Getty Images

Легендарный баскетболист прибыл в Литву на матч Евролиги между «Жальгирисом» и «Олимпиакосом».

Олимпийский чемпион по баскетболу и четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил заявил, что европейский баскетбол «немного лучше», чем Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), приводит его слова Eurohoops в соцсети Х.

54-летний О'Нил прибыл в Литву на матч Евролиги между «Жальгирисом» и действующим чемпионом «Олимпиакосом». Перед игрой он высказался о разнице между европейским и американским баскетболом. «Я знаю, что европейский баскетбол немного лучше, чем в НБА. Я знаю, что меня за это раскритикуют, но там все играют на полную все 36 матчей», — сказал О'Нил.

Он также отметил разницу с НБА: «У нас в НБА парни немного расслабляются до Матча всех звезд, плей-офф или чего-то подобного».

О'Нил выступал за команды «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Феникс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Он 15 раз принимал участие в Матчах звезд, трижды признавался самым ценным игроком финала НБА (2000–2002), а также становился самым ценным игроком регулярного чемпионата (2000).

В составе сборной США О'Нил стал олимпийским чемпионом (1996) и чемпионом мира (1994). В 2016 году центровой был введен в Зал славы баскетбола.

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