Финские фанаты изобразили Лукашенко в образе таракана

Финские фанаты изобразили Лукашенко в образе таракана7
- 29.09.2026, 19:32
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Фотофакт.
Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня второй поединок нового сезона Лиги наций УЕФА.
Во втором туре группы C1 белорусы встретятся в Хельсинки с командой Финляндии Матч начался в 19.00 по белорусскому времени.
Как сообщает «Трибуна», сборная Финляндии вышла на разминку в майках «Мы выступаем за мир».
Лукашенковский гимн болельщики встретили свистом, а на трибунах видны бело-красно-белые и украинские флаги.
Также финские болельщики разместили баннер, изобразив диктатора Беларуси Александра Лукашенко в образе таракана, на которого охотится сова. Надпись на баннере гласит: «Твой час настанет».