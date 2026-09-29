Финские фанаты изобразили Лукашенко в образе таракана 7 29.09.2026, 19:32

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Фото: Tribuna.com

Фотофакт.

Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня второй поединок нового сезона Лиги наций УЕФА.

Во втором туре группы C1 белорусы встретятся в Хельсинки с командой Финляндии Матч начался в 19.00 по белорусскому времени.

Как сообщает «Трибуна», сборная Финляндии вышла на разминку в майках «Мы выступаем за мир».

Лукашенковский гимн болельщики встретили свистом, а на трибунах видны бело-красно-белые и украинские флаги.

Также финские болельщики разместили баннер, изобразив диктатора Беларуси Александра Лукашенко в образе таракана, на которого охотится сова. Надпись на баннере гласит: «Твой час настанет».

Фото: Tribuna.com

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