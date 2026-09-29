Токаев снова призвал Путина остановить войну в Украине 4 29.09.2026, 19:15

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана напомнил о своей позиции, которую он высказал диктатору РФ в Омске.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Берлине заявил, что все руководители государств выступают за прекращение военных действий в Украине.

«Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу. Поскольку все мы — руководители государств — выступаем за прекращение военных действий на территории Украины, включая президента России», — сказал Токаев.

25 июля Путин и Токаев провели встречу в Омске, в ходе которой казахстанский лидер предложил заморозить войну РФ в Украине и вернуться к Стамбульской формуле урегулирования. Глава республики подчеркнул, что на переговорах в Турции были достигнуты значительные результаты, поэтому имеет смысл и дальше двигаться в сторону мира под гарантии крупных держав.

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