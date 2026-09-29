В Польше, США и Канаде отмечают День кофе 1 29.09.2026, 19:00

Около 80% взрослых поляков регулярно пьют этот напиток.

Сегодня, 29 сентября, в Польше отмечают День кофе. Среднестатистический поляк выпивает 95 литров кофе в год, а около 80% взрослых жителей Польши пьют его регулярно, передает «Польское радио».

По словам Патриции Мохоцкой, клинического диетолога Воеводской специализированной больницы № 5 имени святой Барбары в Сосновеце, вопреки распространённому мнению, кофе обладает многими полезными свойствами.

«Кофе бодрит, улучшает концентрацию внимания и, прежде всего, повышает давление. Он содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Вопреки распространённому мнению, кофе не вымывает магний в количествах, способных повлиять на наш организм. Чёрный кофе сам по себе низкокалориен — он содержит всего от трёх до пяти килокалорий. Его калорийность возрастает лишь тогда, когда мы добавляем в него другие ингредиенты», — поясняет диетолог.

В зависимости от добавок чашка кофе может содержать от 80 до 400 килокалорий.

Кроме Польши, День кофе отмечают сегодня в США и Канаде. Международный день кофе отмечается отдельно — 1 октября.

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