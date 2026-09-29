В Польше, США и Канаде отмечают День кофе

В Польше, США и Канаде отмечают День кофе1
- 29.09.2026, 19:00
Около 80% взрослых поляков регулярно пьют этот напиток.
Сегодня, 29 сентября, в Польше отмечают День кофе. Среднестатистический поляк выпивает 95 литров кофе в год, а около 80% взрослых жителей Польши пьют его регулярно, передает «Польское радио».
По словам Патриции Мохоцкой, клинического диетолога Воеводской специализированной больницы № 5 имени святой Барбары в Сосновеце, вопреки распространённому мнению, кофе обладает многими полезными свойствами.
«Кофе бодрит, улучшает концентрацию внимания и, прежде всего, повышает давление. Он содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Вопреки распространённому мнению, кофе не вымывает магний в количествах, способных повлиять на наш организм. Чёрный кофе сам по себе низкокалориен — он содержит всего от трёх до пяти килокалорий. Его калорийность возрастает лишь тогда, когда мы добавляем в него другие ингредиенты», — поясняет диетолог.
В зависимости от добавок чашка кофе может содержать от 80 до 400 килокалорий.
Кроме Польши, День кофе отмечают сегодня в США и Канаде. Международный день кофе отмечается отдельно — 1 октября.