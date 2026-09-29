закрыть
29 сентября 2026, вторник, 23:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше, США и Канаде отмечают День кофе

1
  • 29.09.2026, 19:00
В Польше, США и Канаде отмечают День кофе

Около 80% взрослых поляков регулярно пьют этот напиток.

Сегодня, 29 сентября, в Польше отмечают День кофе. Среднестатистический поляк выпивает 95 литров кофе в год, а около 80% взрослых жителей Польши пьют его регулярно, передает «Польское радио».

По словам Патриции Мохоцкой, клинического диетолога Воеводской специализированной больницы № 5 имени святой Барбары в Сосновеце, вопреки распространённому мнению, кофе обладает многими полезными свойствами.

«Кофе бодрит, улучшает концентрацию внимания и, прежде всего, повышает давление. Он содержит вещества с противовоспалительным и антиоксидантным действием. Вопреки распространённому мнению, кофе не вымывает магний в количествах, способных повлиять на наш организм. Чёрный кофе сам по себе низкокалориен — он содержит всего от трёх до пяти килокалорий. Его калорийность возрастает лишь тогда, когда мы добавляем в него другие ингредиенты», — поясняет диетолог.

В зависимости от добавок чашка кофе может содержать от 80 до 400 килокалорий.

Кроме Польши, День кофе отмечают сегодня в США и Канаде. Международный день кофе отмечается отдельно — 1 октября.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров