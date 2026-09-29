Лукашенко: Мы не хотим повторить судьбу Украины 12 29.09.2026, 18:36

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Диктатор опасается вторжения России в Беларусь.

Диктатор Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, что его беспокоят призывы российских блогеров оккупировать нашу страну.

«Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в СМИ. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации. Да, мы проводим многовекторную политику, потому что экономика лежит в основе», — заявил Лукашенко.

По его словам, Запад прекратил сотрудничество с ним. Поэтому в рамках многовекторности он пошел на Юг, Юго-Запад и Восток, развивает отношения с Африкой.

«Наш интерес и векторы там, где наша экономика. Здесь не идет речь о наших глубинных отношениях, прежде всего с вами, Российской Федерацией. Поэтому болтовня про эту многовекторность и упреки в адрес Лукашенко абсолютно несовместимы, — сказал узурпатор. — Не для меня уже менять какие-то векторы. Как некоторые даже уже дошли до того, что «Лукашенко — это не союзник». Ну, это дело вкуса. Пока мы (и, думаю, будет так и дальше) находим общий язык с руководством Российской Федерации. И с президентом России, и с руководителями ведущих партий. Никаких расхождений в подходах.

Мы — патриоты, мы готовы защищать свое Отечество. И вы должны знать, что отхода здесь никакого и тем более предательства нет и быть не должно. Чем заканчивается предательство, вы видите в Украине. Мы не хотим повторить эту судьбу», — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что в Беларуси стремятся развивать весь тот производственный потенциал, который остался со времен Советского Союза.

«Мы ничего не потеряли из советских времен, ничего не закрыли, не прикрыли, наоборот, развивали. И поскольку мы, как говорил классик, стояли на плечах гигантов, это способствовало сохранению того, что мы сегодня имеем. Это важно для любого государства, — сказал диктатор. — И здесь для нас очень показателен Китай. Мы дружим с Си Цзиньпином, часто с ним обсуждаем эту тему. И он мне об этом часто говорит, что ничего (в Китае) не отрицали: ни период Мао Цзэдуна, ни Дэн Сяопина, никого. Они брали все лучшее. Ну и посмотрите на результат развития КНР. Это — ведущая экономика мира, ведущая страна, с которой все вынуждены считаться. Любишь, не любишь Китай, как американцы, а считаться приходится».

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