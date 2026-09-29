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В столовой Госдумы РФ переименовали котлету по-киевски

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  • 29.09.2026, 18:26
  • 8,456
В столовой Госдумы РФ переименовали котлету по-киевски
Иллюстративное фото: gastronom.ru

Фотофакт.

В столовой Госдумы РФ переименовали котлету по-киевски. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь в меню она называется «котлета со сливочным маслом», хотя раньше подавалось под привычным названием.

Фото: Telegram-канал Юнашев LIVE

До этого зампред «Всемирного русского народного собора», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предлагал переименовать Киевский вокзал в Москве в Брянский.

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