В аэропорту Минска заработал сервис по доставке багажа по Минску и области 2 29.09.2026, 20:14

Заказать услугу можно онлайн или в аэропорту.

Сервис по доставке багажа пассажирам заработал в Национальном аэропорту Минск, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Пассажиры теперь могут передать свой багаж или ручную кладь сотрудникам сервиса, а те доставят сумки до аэропорта, вокзала, офиса, квартиры, отеля или другой локации. Заказать услугу можно онлайн или в аэропорту.

«Стойка приема багажа расположена напротив ленты его выдачи в зоне прилета союзных рейсов (сектор 5−6). В зоне международных прилетов пассажиров также будут встречать сотрудники сервиса. Для вылетающих передача багажа в аэропорту организована в зоне регистрации пассажиров», — сообщили в пресс-службе Национального аэропорта.

Стоимость услуги зависит от количества мест, веса и объема багажа. За доставку ручной клади просят 39 рублей за один предмет и по 9 рублей за каждый последующий. Подвоз чемодана будет стоить 39 рублей за первую сумку и 19 рублей за каждую последующую.

На первом этапе сервис будет работать по Минску и области.

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