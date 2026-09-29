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Премьер-министром Марокко впервые стала женщина

  • 29.09.2026, 20:40
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Премьер-министром Марокко впервые стала женщина
Фатима Эз-Захра эль-Мансури
Фото: AP Photo/ Mosa'ab Elshamy

Интрига с назначением нового премьер-министра страны сохранялась до последнего момента.

Фатима Эз-Захра эль-Мансури, национальный координатор руководства Партии подлинности и современности (Parti Authenticite et Modernite, PAM), назначена новым премьер-министром Марокко. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте короля Мохаммеда VI. Эль-Мансури стала первой женщиной во главе правительства страны и второй в арабском мире.

Интрига с назначением нового премьер-министра страны сохранялась до последнего момента. PAM заняла первое место на прошедших 23 сентября парламентских выборах в стране, а в соответствии с конституцией именно представителя партии-победителя король должен был назначить новым премьер-министром страны. Однако в конституции не сказано, что премьер-министром должен быть именно лидер партии. Кроме того, руководство PAM коллективное. Кроме госпожи эль-Мансури в него входят еще два человека.

В прежнем правительстве страны эль-Мансури занимала пост министра территориального планирования и городской политики, а до этого была мэром четвертого по величине города страны — Марракеша.

Первой женщиной—главой правительства в арабской стране стала Наджла Буден, которая была назначена премьер-министром Туниса в октябре 2021 года и проработала на этом посту до 2023 года.

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