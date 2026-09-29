закрыть
29 сентября 2026, вторник, 23:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне массово сдаются в плен ВСУ на Донбассе

8
  • 29.09.2026, 20:22
  • 17,994
Россияне массово сдаются в плен ВСУ на Донбассе

Оккупанты остались без снабжения.

Российский Z-канал «Говорит Руководство» сообщает о тяжелом положении российских военных на передовой. Автор публикации связывает попадание солдат в плен с отсутствием связи и проблемами снабжения, а также жалуется на нехватку беспилотников.

По его словам, российские военные сутками остаются на позициях без воды, некоторым уже пришлось пить собственную мочу. Не хватает и дронов, способных доставить еду и воду. «Нет связи, логистики, дронов, которые могли бы закинуть на позицию хотя бы еду и воду. Пацаны сидят сутками без воды, многие уже попробовали на вкус свою мочу, и я без преувеличений говорю! [...] Не комплектующие, не дроны, не подавители. Патронами, говорят, сбивайте фпв», — пишет автор публикации.

В сообщении также говорится, что вместо необходимой техники подразделения получают патроны. Автор критикует предложения обходиться без беспилотников и средств их подавления, делая ставку на танки и подготовленных к штурмам солдат.

Отдельные претензии он предъявляет фондам, собирающим деньги на поддержку российских войск: на своей позиции результатов их помощи он не видел. По его оценке, ответственные за снабжение боятся докладывать руководству о нехватке необходимого, а последствия этого сказываются на потерях личного состава.

На этом фоне продвижение российских войск замедлилось, а украинские контратаки осложняют попытки окружить ключевые города Донецкой области, сообщало Reuters 28 сентября. Россия продолжает наступление в районе Константиновки и стремится захватить всю область, около 20% которой остается под контролем Украины.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров
Кремль угрюмо молчит
Кремль угрюмо молчит Александр Невзоров