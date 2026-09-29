Россияне массово сдаются в плен ВСУ на Донбассе 8 29.09.2026, 20:22

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Оккупанты остались без снабжения.

Российский Z-канал «Говорит Руководство» сообщает о тяжелом положении российских военных на передовой. Автор публикации связывает попадание солдат в плен с отсутствием связи и проблемами снабжения, а также жалуется на нехватку беспилотников.

По его словам, российские военные сутками остаются на позициях без воды, некоторым уже пришлось пить собственную мочу. Не хватает и дронов, способных доставить еду и воду. «Нет связи, логистики, дронов, которые могли бы закинуть на позицию хотя бы еду и воду. Пацаны сидят сутками без воды, многие уже попробовали на вкус свою мочу, и я без преувеличений говорю! [...] Не комплектующие, не дроны, не подавители. Патронами, говорят, сбивайте фпв», — пишет автор публикации.

В сообщении также говорится, что вместо необходимой техники подразделения получают патроны. Автор критикует предложения обходиться без беспилотников и средств их подавления, делая ставку на танки и подготовленных к штурмам солдат.

Отдельные претензии он предъявляет фондам, собирающим деньги на поддержку российских войск: на своей позиции результатов их помощи он не видел. По его оценке, ответственные за снабжение боятся докладывать руководству о нехватке необходимого, а последствия этого сказываются на потерях личного состава.

На этом фоне продвижение российских войск замедлилось, а украинские контратаки осложняют попытки окружить ключевые города Донецкой области, сообщало Reuters 28 сентября. Россия продолжает наступление в районе Константиновки и стремится захватить всю область, около 20% которой остается под контролем Украины.

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