«Он что, из золота?» 10 29.09.2026, 14:30

6,446

иллюстративное фото

Минчан удивляют цены в городских столовых и кафе.

Житель столицы johnny___lem обратил внимание на стоимость блюд в некоторых заведения общепита.

«Я конечно понимаю, что драники — золотое достояние Беларуси, — пишет он. — Но давно стало нормой что порция из трех штук во всяких «Лидо», «Пит Стопах» и прочих стоит как четыре килограмма картошки?»

Минчане отметили, что цена тех же драников может быть и выше. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:

— Когда ты видишь котлету за семь рублей и видишь цену фарша в магазине, то как бы вопросов особо не возникает, однако когда покупаешь три несчастных драника по цене 10 килограммов картошки по оптовой цене, то это как-будто немного много.

— Посвятите меня в сложности приготовления драников для заведений общепита, пожалуйста. И я не про рестораны национальной кухни, а про заведения классом чуть выше столовой говорю.

— Да-да, реально три драника по цене 10 килограммов картошки. Он что, из золота?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com