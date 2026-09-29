«Он что, из золота?»10
- 29.09.2026, 14:30
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Минчан удивляют цены в городских столовых и кафе.
Житель столицы johnny___lem обратил внимание на стоимость блюд в некоторых заведения общепита.
«Я конечно понимаю, что драники — золотое достояние Беларуси, — пишет он. — Но давно стало нормой что порция из трех штук во всяких «Лидо», «Пит Стопах» и прочих стоит как четыре килограмма картошки?»
Минчане отметили, что цена тех же драников может быть и выше. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии под постом:
— Когда ты видишь котлету за семь рублей и видишь цену фарша в магазине, то как бы вопросов особо не возникает, однако когда покупаешь три несчастных драника по цене 10 килограммов картошки по оптовой цене, то это как-будто немного много.
— Посвятите меня в сложности приготовления драников для заведений общепита, пожалуйста. И я не про рестораны национальной кухни, а про заведения классом чуть выше столовой говорю.
— Да-да, реально три драника по цене 10 килограммов картошки. Он что, из золота?