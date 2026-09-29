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В минском метро предупредили о необычных звуках

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  • 29.09.2026, 14:41
  • 1,844
В минском метро предупредили о необычных звуках

Сигналы будут слышны на станциях Зеленолужской линии.

На станциях Зеленолужской линии минского метро 29 сентября пассажиры могут услышать необычные звуковые сигналы. В метрополитене объяснили, что они связаны с работой одной из технических систем.

«29 сентября 2026 года на станциях Зеленолужской линии могут быть слышны звуки сигнала одной из технических систем. Это не влияет на безопасность пассажиров и жизнедеятельность метрополитена», — сообщили на предприятии.

Там уточнили, что на линии идут технические работы. При этом в метрополитене не раскрыли, о какой именно системе идет речь и как долго будут звучать сигналы.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

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