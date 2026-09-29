В минском метро предупредили о необычных звуках 1 29.09.2026, 14:41

1,844

Сигналы будут слышны на станциях Зеленолужской линии.

На станциях Зеленолужской линии минского метро 29 сентября пассажиры могут услышать необычные звуковые сигналы. В метрополитене объяснили, что они связаны с работой одной из технических систем.

«29 сентября 2026 года на станциях Зеленолужской линии могут быть слышны звуки сигнала одной из технических систем. Это не влияет на безопасность пассажиров и жизнедеятельность метрополитена», — сообщили на предприятии.

Там уточнили, что на линии идут технические работы. При этом в метрополитене не раскрыли, о какой именно системе идет речь и как долго будут звучать сигналы.

Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com