В Минске появился необычный троллейбусный маршрут 5 29.09.2026, 14:07

3,366

В Минске появился необычный троллейбусный маршрут

Платить за проезд приходится дважды, даже не выходя из салона.

Пассажиры заметили необычную ситуацию: можно ехать на одном и том же троллейбусе через «Каховскую», никуда не выходя, но за проезд всё равно придётся заплатить дважды, пишет Onliner.by.

Так происходит потому, что из-за строительных работ изменилась схема движения троллейбусов. Раньше «Каховская» была обычной остановкой по маршруту, а конечной для №40, например, была ДС «Карастояновой».

Сейчас троллейбусы идут от Комаровского рынка через Богдановича и Кульман до «Каховской», которая по паспорту маршрута считается конечной остановкой.

После этого тот же троллейбус продолжает движение по бульвару Шевченко и улице Веры Хоружей.

В «Минсктрансе», ответ которого опубликовала пользовательница Threads, пояснили: на «Каховской» заканчивается движение в одном направлении и начинается обратное.

Поэтому, если пассажир едет, например, от Комаровского рынка до Кропоткина через «Каховскую», это считается двумя поездками — и оплатить проезд нужно дважды.

В комментариях пассажиры приводят и другие примеры. Одна из участниц обсуждения рассказала, что в автобусе №127 от Серебрянки до вокзала ей также приходится платить дважды: по её словам, вокзал не является конечной остановкой в одном направлении, но является первой остановкой обратного маршрута.

Другие советуют на время ремонта пользоваться проездным. В ответ автор обсуждения замечает, что это не решает вопроса: непонятно, почему из-за изменения маршрута поездку нужно оплачивать дважды.

Своим мнением с Onliner поделилась ещё одна читательница.

По её словам, после начала строительства метро жителям бульвара Шевченко стало сложнее добираться со стороны Якуба Коласа. Теперь троллейбусы №22 и №40 позволяют доехать туда без пересадки, хотя и по изменённому маршруту.

— Стало удобно со стороны Коласа ехать — сел на троллейбус №22 или 40, проехал через Кульман, Каховскую, Шевченко, вышел где нужно. Но оказывается, поскольку на Каховской конечная остановка, нужно снова оплачивать проезд, хотя ты уже заплатил и тебе осталось проехать ещё пару остановок. Получается, будто прямой транспорт есть, хоть и с объездом, но платишь дважды, хотя едешь на одном троллейбусе, — рассказала девушка.

В «Минсктрансе» пояснили, что проезд по этой схеме временный — после окончания работ троллейбусы снова должны пойти по бульвару Шевченко в обоих направлениях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com