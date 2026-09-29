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«Хозяева квартир в Минске устраивают кастинг и допрос перед сдачей»

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  • 29.09.2026, 13:56
  • 5,000
«Хозяева квартир в Минске устраивают кастинг и допрос перед сдачей»
иллюстративное фото

А за «убитый» бабушатник на окраине просят $350.

Минчанин minsk.toxic рассказал, во что превратился разговор с хозяевами квартиры, которую он хотел снять.

«В Минске найти нормальную квартиру еще сложнее, чем адекватные отношения, — пишет он в Threads. — Открываешь «Куфар», а там за убитый бабушатник с коврами на Тракторном просят 350 долларов плюс коммуналка, а в описании капсом: «Только для одной девушки без парней, животных и гостей».

Хозяева на просмотрах устраивают кастинги и допросы, как при допуске к гостайне. Покажи контракт, сколько зарплата, кем работаешь?

В итоге платишь кучу баксов за однушку в «Минск-мире» и еще должен радоваться, что тебе разрешили там пожить».

Многие белорусы согласились с автором поста. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Цены дикие, правда. И по поводу «кастинга» — как бы да, арендодатель выбирает. И вы так же выбираете, у кого снимать. Я, например, не сдаю первому согласившемуся, потому что соглашаются многие. Спросить про работу, чем человек занимается, образ жизни — база.

— Когда это превращается в кастинг на шоу «холостяк», становится как-то слишком.

— Одно дело — выгода и рынок, а другое — допросы про личную жизнь ради убитой однушки за оверпрайс.

— Согласна. Тоже в поиске.

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