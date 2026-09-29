Гигантский самолет Airbus нового поколения впервые поднялся в воздух

Гигантский самолет Airbus нового поколения впервые поднялся в воздух3
- 29.09.2026, 14:21
- 6,172
A350F должен потеснить Boeing на рынке крупных грузовых перевозок.
Грузовой самолет нового поколения Airbus A350F впервые поднялся в воздух, ознаменовав важный этап в амбициозной программе европейского авиастроителя. Видео полета концерн разместил на своем YouTube-канале.
«Сегодня A350F достигает одного из самых долгожданных этапов программы – впервые поднимается в воздух в Тулузе, официально начав 400-часовую кампанию летных испытаний», – отметила компания Airbus.
Выступая в роли летающей лаборатории, борт MSN700 будет отслеживать тысячи параметров в режиме реального времени, в частности аэродинамику, нагрузки на конструкцию и работу систем управления полётом. Это позволит проверить расчетные модели и подготовить самолет к вводу в эксплуатацию.
Airbus A350F – широкофюзеляжный грузовой самолет нового поколения, созданный для того, чтобы положить конец многолетнему доминированию Boeing в сегменте крупных грузовых авиаперевозок. Длина A350F составляет 70,8 м, а размах крыльев – 64,75 м. Таким образом, он является одним из крупнейших транспортных самолетов в мире.
A350F создан на базе семейства A350. Самолет оснащен современными двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97. По данным Airbus, A350F может перевозить до 111 тонн полезной нагрузки и имеет дальность полета до 8700 км.
Одной из главных конструктивных особенностей являются сверхширокие грузовые двери на главной палубе, изготовленные из углеродного волокна. Их ширина позволяет загружать не только стандартные контейнеры и поддоны, но даже крупногабаритные авиационные двигатели в сборе.
Конструкция A350F предусматривает отдельную зону для членов экипажа и сопровождающего персонала, расположенную за кабиной пилотов. По обеим сторонам этой зоны установлены большие окна. Это особенно важно во время перевозки, когда в этом отсеке могут находиться сопровождающие лица.