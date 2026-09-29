Украинцы впервые использовали робота-амфибию на фронте 29.09.2026, 14:33

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Фото: ВСУ

Он преодолел более 40 км по суше и воде и доставил грузы на позиции.

Украинские военные впервые выполнили логистическую миссию с помощью амфибийного наземного роботизированного комплекса, который преодолел более 40 км по суше и воде и доставил грузы на позиции.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Одну из первых таких миссий выполнили военнослужащие отдельной механизированной бригады ВСУ. Они использовали наземный роботизированный комплекс-амфибию украинской разработки.

При выполнении задачи НРК преодолел более 40 км. Маршрут пролегал как по суше, так и по воде. Комплекс доставил на позиции провизию и боекомплект.

Водные преграды остаются одной из проблем для военной логистики. Реки, каналы и заболоченные участки могут затруднить движение обычного наземного робота или вовсе сделать прохождение маршрута невозможным.

Наземный роботизированный комплекс-амфибия позволяет не менять технику при преодолении такого маршрута. На суше он передвигается как обычный наземный роботизированный комплекс, а при необходимости может выйти на воду и продолжить движение.

«Мы расширяем возможности роботизированных систем, чтобы у украинских военных было больше технологических инструментов для выполнения боевых задач», — подытожили в Минобороны.

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