Украинцы впервые использовали робота-амфибию на фронте
- 29.09.2026, 14:33
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Он преодолел более 40 км по суше и воде и доставил грузы на позиции.
Украинские военные впервые выполнили логистическую миссию с помощью амфибийного наземного роботизированного комплекса, который преодолел более 40 км по суше и воде и доставил грузы на позиции.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Одну из первых таких миссий выполнили военнослужащие отдельной механизированной бригады ВСУ. Они использовали наземный роботизированный комплекс-амфибию украинской разработки.
При выполнении задачи НРК преодолел более 40 км. Маршрут пролегал как по суше, так и по воде. Комплекс доставил на позиции провизию и боекомплект.
Водные преграды остаются одной из проблем для военной логистики. Реки, каналы и заболоченные участки могут затруднить движение обычного наземного робота или вовсе сделать прохождение маршрута невозможным.
Наземный роботизированный комплекс-амфибия позволяет не менять технику при преодолении такого маршрута. На суше он передвигается как обычный наземный роботизированный комплекс, а при необходимости может выйти на воду и продолжить движение.
«Мы расширяем возможности роботизированных систем, чтобы у украинских военных было больше технологических инструментов для выполнения боевых задач», — подытожили в Минобороны.