Лукашенко перестал верить генералам 3 Телеграм-канал «Письма к дочери»

29.09.2026, 13:43

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Зачем диктатору понадобился Муравейко в администрации.

Ты ж в курсе, что стабильности в мире нет? Что у кое-кого на юге война, а на Западе еще хуже? Что НАТО лязгает по периметру? Что на южных рубежах ему полыхает? Короче, враги окружили со всех сторон, а воображаемые пули свистят прямо над головой.

А когда в тебя свистят воображаемые пули, хочется опереться на надежное генеральское плечо. Так-то генералов вокруг полно, но все какие-то не очень надежные. А нужен генерал с повышенным уровнем боеготовности.

И что ты думаешь, нашелся такой подходящий генерал. Генерал Муравейко еще в 2023 году прорубал коридор в Европу через Литву. Коридор был, конечно, воображаемый, но другие генералы и таких коридоров не прорубали. А генерал Муравейко еще и в районе Сувалкского коридора шалил. И с ядерной бомбой обращаться умеет. Короче, побеждал НАТО, когда еще это было модно.

Так что, генеральского плеча надежнее получается не найти. Поэтому кое-кто вчера перевел Муравейко из генералов в свою администрацию. Чтобы генерал Муравейко оттуда надзирал за другими генералами. Потому что боеспособность у других генералов может и не хуже, но плечи у них, видимо, не такие надежные.

Поэтому кое-кто сказал, что генерал Муравейко должен присмотреть за остальными генералами специальным альтернативным взглядом. И что генерал Муравейко больше никому, кроме своего гаранта по жизни ничем не обязан. А своему гаранту он теперь обязан по жизни.

Ну и ты понимаешь, что про надзор над своими генералами кое-кто говорил не нам с тобой. И даже не генералу Муравейко. Генералу Муравейко он мог бы это сказать в более приватной обстановке. И я думаю наверняка сказал с более приватными подробностями.

А в телевизоре кое-кто сказал про альтернативную точку зрения, чтобы его услышали остальные генералы. Чтобы эти генералы знали, что они у него теперь под надзором. Чтобы случайно не захотели чего-нибудь странного.

То есть, получается, что в надежность своих генералов кое-кто не особо верит. Получается, есть у него про своих генералов некоторые законные сомнения.

И кто бы стал его за это винить? Я бы точно не стал. В смысле, точно не за это. Потому что я бы на его месте в векторе лояльности своих генералов тоже сомневался. Да и не только генералов. Есть у меня смутное ощущение, что остальных красауцау вектор лояльности тоже отклоняется куда-то в восточную сторону.

Вот только на альтернативную точку зрения генерала Муравейко я бы тоже особо не рассчитывал. Потому что как сказал сам генерал Муравейко, точка зрения у него будет конечно альтернативная. Как заказывали. Но от точки зрения остальных генералов она отличаться не будет.

Потому что гарантии-то истекают, а с другими генералами Муравейко еще жить. Да и вектор его лояльности, как я подозреваю, от всех остальных генеральских векторов ничем не отличается.

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