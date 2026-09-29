Синоптики рассказали, какой будет зима в Беларуси 1 29.09.2026, 13:21

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Сезонные модели показали, ждать ли морозов и большого снега.

По данным тематического Telegram-канала «Alex Bull Погода | Беларусь», сезонные модели на текущий момент показывают преимущественно тёплую зиму. Самым малоснежным может стать январь 2027 года, а вот в феврале и марте снега прогнозируют больше обычного. Узнали подробности.

Так, сентябрьские расчёты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) показали, что в декабре 2026 года температура в Беларуси может быть примерно на 0,5-1°С выше нормы.

В январе отклонение способно вырасти до 1-1,5°С. Одновременно обе рассматриваемые модели – ECMWF и британская UKMO – показали снега меньше обычного. При этом осадков в декабре ожидается немного больше нормы, а в январе – их обычное количество.

По февралю модели разошлись

Самая большая неопределённость пока связана с февралём 2027 года. ECMWF показала температуру около нормы или на 0,5°С выше неё. Британская модель допустила более заметное тепло – на 1-1,5°С выше нормы, а на юго-востоке Беларуси до +2°С. При этом обе модели считают, что в феврале снега будет больше обычного – примерно на 1-3 см.

Что касается марта, ECMWF также увидела избыток снега, особенно на севере страны – примерно на 3-6 см относительно нормы. При этом фраза «больше снегопадов» не обязательно означает устойчивые сугробы. Если температура будет держаться выше нуля, снег может таять.

Долгосрочный прогноз ещё может измениться

Важно: сезонные модели показывают общий характер зимы, а не погоду на конкретные дни. ECMWF, например, прямо указала, что такие прогнозы описывают вероятные отклонения от климатической нормы на месяцы вперёд. Поэтому даже при общей тёплой картине зимой возможны отдельные морозы и сильные снегопады.

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