Минобороны РФ завралось 29.09.2026, 13:25

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Российские генералы придумывают захваты украинских деревень.

Военные РФ обходятся уже без «флаговтыков»: теперь они доказывают захват украинских деревень с помощью видео с ударами по ним. Всего с начала сентября Минобороны сообщило о захвате 45 населенных пунктов в разных регионах Украины, подсчитал Telegram-канал «Можем объяснить».

Большинство таких публикаций сопровождалось видео с ударами дронов по технике и солдатам ВСУ, бомбардировкой сел с воздуха, стрельбой артиллерии и РСЗО. Ни в одном ролике не было показано присутствие российских военных в якобы «освобожденных» населенных пунктах. Нет даже так называемых «флаговтыков», то есть геолоцируемых съемок солдат РФ с флагами, которые обычно делаются с дронов.

Интервью с российскими военными, которые якобы брали село Зеленая Диброва в Запорожской области, записано на фоне деревьев — по нему нельзя понять, что они находятся в населенном пункте. По данным украинского мониторингового проекта DeepState, село находится в 12 километрах от точки максимального продвижения ВС РФ в этом районе. Аналогичным образом снято видео о захвате села Польная (10 км от ближайших позиций ВС РФ).

Сообщения о захвате 10 населенных пунктов опубликованы даже без сопроводительного видео. Среди них — Святогорск, об «освобождении» которого объявил Путин. После этого командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий опубликовал видео из Святогорска. Российские военные прибегли к «нейровтыкам» — созданным ИИ видео, которые якобы были сняты в городе. Минобороны их не публиковало.

Рассказывая о захвате сел Красный Яр и Потихоново в Харьковской области, Минобороны использовало старое видео — им уже иллюстрировали «установление контроля» над селом Иваново в августе, обратил внимание канал Пепел Белгород. Села находятся на расстоянии 15 километров друг от друга.

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