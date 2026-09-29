ЕС хочет внести ГРУ в список террористических организаций 29.09.2026, 13:40

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После серии диверсий в Европе.

В Евросоюзе обсуждают включение Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, известного как ГРУ, в список террористических организаций. Об этом сообщил редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Подробностей он не привел. Инициатива возникла после серии гибридных атак в Европе, в которых местные власти заподозрили российскую военную разведку. Так, в начале сентября Германия возложила на ГУР ответственность за подготовку диверсии с использованием беспилотников со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. В рамках расследования был задержан Олег Л., который, по данным немецких правоохранителей, имеет непосредственное отношение к указанной структуре Минобороны РФ.

one of the ideas discussed in Brussels right now is to put 🇷🇺GRU on the 🇪🇺 terror list — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 28, 2026

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что попытка диверсии в Лейпциге «знаменует новую ступень эскалации на европейской земле» со стороны России. Она назвала произошедшее частью серии все более опасных инцидентов, среди которых — нарушение воздушного пространства, сбои в работе аэропортов из-за дронов и вмешательство в критическую инфраструктуру. В связи с этим фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС продолжит поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Россию.

29 сентября глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что, по данным Службы внутренней безопасности страны, поджог на предприятии Milrem Robotics в Таллине был диверсией, совершенной по заказу российских спецслужб. Компания производит роботизированные наземные комплексы, в том числе для Украины.

Ранее источники в западных разведках заявили The Telegraph, что Россия начала в Европе «волну нападений», рассчитанных так, чтобы их масштаб оставался ниже порога, после которого НАТО может задействовать 5 статью своего устава о коллективной обороне. В числе таких диверсий, помимо поджога на заводе в Эстонии, источники назвали пожар на заводе беспилотников в Чехии в марте, попытку поджога фабрики, выпускающей для Украины радиочастотные сканеры, в Литве и взрывы на заводах боеприпасов в Болгарии и в Италии в августе.

По словам собеседников издания, для этого Россия вербует членов местных банд, преимущественно через мессенджеры, и платит им за диверсии криптовалютой.

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