Белорусы готовятся к рекордному сезону в НХЛ 1 29.09.2026, 13:05

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фото: betnews.by

Контракты с клубами лиги имеют сразу 15 наших хоккеистов.

В ночь на 30 сентября матчами «Каролина» — «Флорида», «Торонто» — «Монреаль», «Бостон» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон» — «Ванкувер» и «Вегас» — «Чикаго» стартует 109-й сезон Национальной хоккейной лиги.

В предыдущей кампании сыграли 8 белорусов, что является рекордом. Но велика вероятность, что в ближайшей регулярке он будет переписан. На сегодня контракты в НХЛ имеют 15 белорусов, представляющие 12 клубов.

Ранжируя их в алфавитном порядке, Betnews.by поделился ожиданиями.

«Анахайм Дакс»

Минувшей весной «утки» пробились в плей-офф впервые за 8 лет. И не остановились на достигнутом, высадив в первом раунде финалиста двух предыдущих сезонов — «Эдмонтон». Молодая команда, ведомая выигравшим три Кубка Стэнли с «Чикаго» Джоэлем Кенневиллем и точечно усилившаяся группой ветеранов, показывала яркий атакующий хоккей и сошла с дистанции в четвертьфинале, уступив «Вегасу», который остановился в двух победах от трофея.

Егору Сидорову не повезло попасть в систему «Анахайма» именно тогда, когда калифорнийский клуб под завязку оброс талантливой молодежью и превратился в мощную боевую единицу с радужными перспективами. 22-летнему уроженцу Витебска пока не под силу выдерживать сумасшедшую конкуренцию в передней линии. По ходу предсезонки Сидоров ожидаемо попал под сокращение и вновь вынужден ждать своего шанса в «Сан-Диего» из АХЛ. И далеко не факт, что он его дождется.

В любом случае этот сезон имеет огромное значение для Егора. Ведь он последний по контракту новичка. Даже если белорус так и не дебютирует за «Анахайм» в НХЛ, ему важно блеснуть в АХЛ, чтобы повысить спрос на себя со стороны других команд сильнейшей лиги планеты.

«Ванкувер Кэнакс»

У Никиты Толопило также последний по контракту сезон. Но он, в отличие от Сидорова, может стать неограниченно свободным агентом (UFA), что развяжет ему руки в плане выбора места работы.

Думается, вероятность ухода белорусского вратаря из «Ванкувера» довольно высока. Причем, не исключено, это произойдет даже раньше, чем через год. На днях «Кэнакс» забрали с драфта отказов теперь уже экс-голкипера «Оттавы» Лееви Мериляйнена и поместили туда Толопило (с целью ссылки в фарм).

Вдобавок на просмотре находился проваливший этап карьеры в «Тракторе» Крис Дригер. В спарринге с «Эдмонтоном» (1:2) Дригер заменил Толопило после двух периодов — и не пропустил ни одной шайбы, парировав 7 бросков. Тогда как Никита в новом шлеме с отсылкой на культовый советский мультфильм «Шайбу, шайбу!» отразил 12 из 14 (85,7%). А в своем предыдущем матче воспитанник минского «Динамо» пропустил 4 шайбы.

Но в итоге «Ванкувер» не предложил Дригеру полноценный контракт.

В связи с постоянными проблемами со здоровьем у многострадального Тэтчера Демко, который помещен в долгосрочный список травмированных, первым номером «Ванкувера» позиционируется Кевин Ланкинен. Поначалу его бэкапом будет Мериляйнен, зарплата которого выше, чем у Толопило, и который моложе белоруса на два года. Никите же остается ждать своего шанса в «Абботсфорде». Не привыкать.

Что касается перспектив «Ванкувера», то должно произойти чудо, чтобы клуб, где процесс перестройки и близко не завершен, вышел в плей-офф. Худшая команда прошлого сезона и в грядущей кампании обречена чертыхаться на табличных задворках.

Возможно, одним из тех, кто поможет «косаткам» выплыть из пучины на поверхность, со временем станет Ярослав Брызгалов. 19-летний белорусский проспект, задрафтованный под 97-м номером, не имеет контракта с «Ванкувером», но уже сыграл в предсезонке НХЛ, после чего отправился в «Барри Кольтс» из хоккейной лиги Онтарио.

«Вашингтон Кэпиталз»

А вот команда Алексея и Ильи Протасов должна совершить качественный скачок. В прошлом сезоне «столичникам» не хватило 3 очков до зоны плей-офф (и 4 — до топ-6 на Востоке), что стало большим разочарованием после победы в конференции годом ранее. Зато нынче у «Вашингтона» все предпосылки, чтобы замахнуться на второй в истории франшизы Кубок Стэнли.

«Кэпиталз» качественно провели селекцию, усилив линию атаки Алексом Таком, Джорданом Кайру и Буном Дженнером. Вдобавок есть основания рассчитывать на то, что импульс придадут юные дарования — Эндрю Кристалл, а также уже понюхавшие пороху НХЛ Коул Хатсон и Протас-младший.

Последний даже рассматривается как претендент на «Колдер Трофи». Правда, слегка настораживает, что в двух предсезонных матчах Илья не набрал ни одного очка, играя в одном звене со старшим братом и Кайру, которые отметились результативными баллами, а экс-форвард «Сент-Луиса» даже забросил победную шайбу в овертайме «Бостону» (3:2).

Что касается Алексея, то он выразил готовность пожертвовать своим игровым временем (а значит, и результативностью) ради глобальной цели. С появлением в составе Така и Кайру айстайм Big Pro действительно может уменьшиться, но, хочется верить, это не помешает ему набрать 50-60 очков.

«Вегас Голден Найтс»

Из числа клубов с белорусами это, пожалуй, главный претендент на Кубок Стэнли наряду с «Вашингтоном». Финалист прошлого сезона помахал ручкой Джону Торторелле, сделав ставку на дебютирующего в роли главного тренера Райана Крэйга, и не нашел равноценной замены своему лучшему снайперу Павлу Дорофееву, который ушел в «Рейнджерс». Но и без россиянина у «Вегаса» сумасшедший атакующий потенциал, который с лихвой нивелирует пробелы при игре у своих ворот.

Пришедший по ходу прошлого сезона после завершения скандального дела о сексуальном насилии Картер Харт заделался железным первым номером «золотых рыцарей», выиграв конкуренцию у Эйдена Хилла, с которым «Вегас» взял Кубок Стэнли-2023, но который неудачно провел сезон-2025/26, и Акиры Шмида. Летом Шмид ушел во «Флориду», так что Павлу Мойсевичу, подписавшему трехлетний контракт новичка, будет немного проще в борьбе за место в составе.

Экс-голкипер СКА не сыграл в предсезонке, но был в запасе «Вегаса» в контрольном предсезонном матче с «Сан-Хосе» (2:4), в котором Харт сделал лишь 12 сейвов, отразив 75% бросков. На сегодня Мойсевич — номинально третий-четвертый номер «Голден Найтс», где есть еще Кэмерон Уайтхед и уже игравший в НХЛ Карл Линдбум. Все идет к тому, что на первых порах 21-летнему белорусу придется доказывать состоятельность в «Хендерсоне» из АХЛ.

«Калгари Флэймз»

Большинство заокеанских экспертов скептически настроены касаемо перспектив «огоньков», которые в прошлом сезоне финишировали 14-ми на Западе, опередив только «Чикаго» с «Ванкувером» и набрав на 19 очков меньше, чем в позапрошлом чемпионате.

В предстоящей кампании «Калгари» может упасть еще ниже. Самый высокооплачиваемый игрок клуба Джонатан Юбердо травмирован (хотя и в полном здравии его отдача оставляет желать много лучшего), капитану Микаэлю Баклунду уже 37, линия защиты полностью состоит из хоккеистов, которые в других командах вряд ли были бы железно в основе… Менеджмент «Калгари» пытается изменить ситуацию обменами, но пока они не приносят желаемого эффекта.

В последнем спарринге Егор Шарангович выходил в тройке с ветераном Райаном Строумом и Коннором Зари, но кпд был нулевым. Статистика белоруса в «Калгари» идет по нисходящей (59 очков в первом сезоне, 32 — во втором, 29 — в третьем). Если тенденция продолжится, обмен (или, еще хуже, выкуп контракта) не заставит себя ждать.

Остается пожелать Шарки нарушить эту тенденцию и показать себя во всей красе. 28 лет — самое время!

«Нью-Джерси Девилз»

В межсезонье бывший клуб Шаранговича избавился от второго номера драфта-2022 Шимона Немеца, отправив словака вместе с российским форвардом Максимом Цыплаковым… в «Калгари». Немец так и не стал ключевым защитником «Нью-Джерси». В линии обороны у «дьяволов» четко вырисовывается топ-6. И пополнивший состав в межсезонье Владислав Колячонок туда не входит.

25-летний минчанин сменил уже 6 франшиз в НХЛ, проделав извилистый путь из «Флориды», которая его задрафтовала, в «Нью-Джерси». В прошлом сезоне он провел суммарно лишь 13 матчей НХЛ за «Даллас» и «Бостон».

В своем последнем предсезонном матче Колячонок сыграл почти 23 минуты, выходил в овертайме 3х3, но не набрал очков, присутствовал на льду во время второго и третьего голов «Рейнджерс» и завершил вечер с отрицательным показателем полезности (-1). В этом матче «дьяволы» играли в основном резервистами.

Вскоре Владислав оказался на драфте отказов. Как и в случае с Толопило, только так «Нью-Джерси» мог сослать белоруса в фарм-клуб — «Ютику Кометс».

При отсутствии травм у ведущих защитников «Девилз» у Колячонка объективно мало шансов пробиться в состав. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27. И если 25-летний защитник продолжит метаться между НХЛ и АХЛ, велика вероятность, что через год он вернется в КХЛ, где правами на него с недавних пор владеет «Ак Барс».

«Нэшвилл Предаторс»

Из всех белорусов за океаном самую насыщенную предсезонку провел Виталий Пинчук. Экс-форвард минского «Динамо» выделялся в лагере новичков «Нэшвилла», где не только забрасывал и раздавал голевые передачи, но и подрался, потом попал под жесткий силовой прием Оззи Уисблатта на тренировке и пропустил часть подготовки из-за подозрения на сотрясение мозга, а затем ярко дебютировал за основу «хищников», оформив 1+1 в матче с «Каролиной» (5:6), по ходу которого венценосные «Харрикейнз» сделали камбэк с 1:5.

В последнем спарринге с той же «Каролиной» Пинчук также мог забросить и в целом стал одним из лучших в своей команде, которая потерпела чувствительное домашнее поражение — 0:6.

В межсезонье у Пинчука было навалом предложений из НХЛ, но он предпочел вариант с «Нэшвиллом», который испытывал острый дефицит центрфорвардов. Но после подписания белоруса в столице кантри позвали целую группу игроков того же амплуа, что в разы увеличило конкуренцию. Тем не менее казалось, что с учетом обещаний Барри Тротца и игры на предсезонке Виталию не стоит беспокоиться за место в основе. Но в последний момент он все же попал под сокращение и был командирован в «Милуоки».

И все же резонно ждать от Виталия отличного дебютного сезона в НХЛ. Почти нет сомнений, что он получит свой шанс, — нужно только воспользоваться им. Планка в 40-50 очков не кажется завышенной. Допускаем, что именно воспитанник жлобинского ЦОР станет ключевым приобретением «Нэшвилла» при решении задачи вернуться в число участников плей-офф.

«Питтсбург Пингвинз»

А вот для клуба Ильи Соловьева успехом станет сохранение позиции в топ-10 сводной таблицы. Легендарные Сидни Кросби, Крис Летанг, Эрик Карлссон и Евгений Малкин все еще многое могут, но их лучшие годы позади. «Питтсбургу» вряд ли удастся удержаться на втором месте в Столичном дивизионе — «Каролина», «Филадельфия», «Вашингтон» и «Нью-Джерси» на бумаге выглядят предпочтительнее. Да и «Коламбус» с «Айлендерс» способны вмешаться в мясорубку за места в плей-офф.

Что касается Соловьева, то, скорее всего, его роль не сильно изменится. Могилевчанин провалил последний спарринг с «Коламбусом» (0:4), допустив результативную ошибку и занеся -3 в графу полезности. Ему нужно быть готовым к тому, что вновь придется ждать своего шанса в ближайшем резерве. Уже известно, что за первой игрой в сезоне Илья будет наблюдать из пресс-бокса.

«Сиэтл Кракен»

Команду Андрея Лошко также не отнесешь к фаворитам сезона. Потолок «Сиэтла» — второй раунд, которого «осьминоги» сенсационно достигли в 2023-м, то есть на второй год существования франшизы. Далее были 12-е место в конференции и дважды 13-е — с почтительным отставанием от зоны плей-офф. «Кракен» неплохо начали чемпионат-2025/26, одно время даже возглавляли Тихоокеанский дивизион, но в итоге скатились на привычные рубежи.

Для Лошко этот сезон — второй по контракту с «Кракен». В прошлом 21-летний вингер отметился 14 (5+9) очками в 52 матчах за «Коачеллу» в АХЛ — так себе статистика, чтобы рассчитывать на вызов в главную команду. Пока первый уроженец Жлобина на драфте НХЛ довольно далек от основы «Сиэтла».

«Филадельфия Флайерз»

Пенсильванцы довольно неожиданно вышли в плей-офф Кубка Стэнли-2026, мощно накатив на финиш после олимпийской паузы. Жаль только, что к этому практически не причастен Алексей Колосов, который не провел ни одного официального матча НХЛ после приснопамятной замены в игре с «Рейнджерс», когда пропустил 3 шайбы после 3 бросков.

Напарники-конкуренты минчанина определенно выглядели убедительнее. Особенно Даниэль Владарж, который вообще произвел фурор. До перехода в «Филли» чех был бэкапом в «Калгари», но провел сезон так, что стал третьим в лиге по проценту отраженных бросков и набрал очки в голосовании на «Везина Трофи». Можно сказать, Владарж выжил из клуба предыдущего номера один Самуэля Эрссона, которого обменяли в «Торонто» на Джозефа Уолла. Эрссон, кстати, не задержался в «Мейпл Лифс», перебравшись по соседству в «Оттаву».

Именно с Уоллом и Карсоном Бьярнасоном Колосову и предстоит конкурировать за роль второго номера. В предсезонке Уолл был объективно лучше. Так, в его активе шатаут с 28 сейвами в спарринге с «Бостоном» (2:0) — единственном победном для «Филадельфии». Алексей же в матчах с тем же «Бостоном» (1:5) и резервом «Вашингтона» (1:5) пропустил 9 шайб после 42 бросков. 78,6% — это крайне низкий показатель. К тому же в некоторых голах есть вина вратаря.

Впрочем, сейчас Колосову должно быть веселее, ведь в межсезонье ряды «Флайерз» пополнил еще один белорус — Данила Климович. За 5 лет в системе «Ванкувера» пинчанин так и не получил шанса в НХЛ. И сложно сказать, получит ли в «Филадельфии». В ходе предсезонки Клим не набрал очков и предсказуемо был спущен в «Лихай-Вэлли» через драфт отказов.

«Чикаго Блэкхокс»

Второй полноценный сезон Артема Левшунова в НХЛ обещает быть намного успешнее первого. В предыдущей кампании №2 драфта-2024 не испытывал дефицита игрового времени, но, скажем честно, cработал ниже ожиданий. Да, 55-й номер «Чикаго» набирал 0,35 очка в среднем за матч (24 в 68), что весьма неплохо для защитника. Но проблема в том, что он стал худшим с отрывом в команде по полезности (-41), а этот показатель — один из ключевых для игроков его амплуа. И все это на фоне ярких перформансов в исполнении тех, кого задрафтовали позже, — Бекетта Сеннеке («Анахайм») и Ивана Демидова («Монреаль»).

В итоге «Чикаго» вновь оказался вдали от плей-офф, заняв предпоследнее, 15-е, место на Западе. На старте нового сезона «черным ястребам» придется обойтись без травмированного капитана Коннора Бедарда. Но в остальном сплошные плюсы.

В команду вернулся культовый Патрик Кейн, отлично влились обладатель Кубка Гагарина с «Металлургом» Роман Канцеров и атакующий защитник Боуэн Байрэм. Резонно ждать выхода на новый уровень от Левшунова и Антона Фронделля. Кстати, у Артема последний год по контракту. И от того, как жлобинский талант его проведет, во многом зависит, на какую сумму он сможет рассчитывать в дальнейшем.

«Юта Маммот»

В прошлом сезоне клуб из Солт-Лейк-Сити впервые в своей истории вышел в плей-офф, где потрепал нервы «Вегасу», которому пришлось отыгрываться в серии с 1-2. С учетом изменений в составе «Юте» пора задуматься о чем-то большем. Главными приобретениями стали опытные форварды — экс-капитан «Айлендерс» Андерс Ли и олимпийский чемпион 2026 года Винсент Трочек.

Егор Бориков и Вадим Мороз также явно добавили ростеру «мамонтов» глубины. Но им не повезло в том плане, что парни открывают заокеанский этап карьеры в период расцвета других нападающих «Юты». Логан Кули, Ник Шмальц, Клейтон Келлер, Дилан Гюнтер, Барретт Хэйтон находятся в расцвете сил и на пике формы или около того, что до предела усложняет задачу белорусов попасть в основной состав.

По итогам предсезонки ближе к цели был Бориков, который выбил 1+1 в 3 матчах и неоднократно слышал публичную похвалу от тренера Андре Туриньи. Причем отправка Егора в фарм многих удивила: фанаты «Юты» считают, что он заслужил начать сезон в НХЛ.

Мало сомнений в том, что Бориков рано или поздно получит вызов наверх. Перспективы Мороза как будто не столь радужные. В предсезонке он обошелся без результативных действий и запомнился только стычкой с защитником «Лос-Анджелеса» Джоэлем Эдмундсоном, в результате которой «Юта» получила право на большинство.

Впрочем, Мороз уже начал набирать очки в «Тусоне». И если он поставит этот процесс на поток, то вызов в «Юту» также не заставит себя ждать.

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