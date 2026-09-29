Глава Bugatti показал автомобиль своей мечты
- 29.09.2026, 15:19
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Это эффектная переделка BMW.
Глава Bugatti Мате Римак показал автомобиль, который давно называет своей машиной мечты. Им оказался далеко не современный гиперкар, а классический BMW E30 с огромным двигателем V10, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Под капотом этого автомобиля установили 5,0-литровый атмосферный V10 S85 от BMW E60 M5. Судя по реакции, такая переделка впечатлила даже человека, стоящего за одними из самых быстрых электрических автомобилей в мире.
«Встает идеально», — сказал Римак, заглянув под капот машины. Автомобиль принадлежит Джиму Амелинкусу, который показал необычную конструкцию в Instagram.
Помимо двигателя, BMW получила кастомный впуск с коническим воздушным фильтром и каркас безопасности в салоне. При этом сам E30 занимает особое место в биографии Римака.
Еще до успеха в индустрии электрических гиперкаров он построил собственный BMW E30, превратив его в электрический автомобиль под названием e-M3. Машина развивала около 600 лошадиных сил и разгонялась до 100 км/ч за 3,3 секунды. Впоследствии проект установил пять мировых рекордов Guinness и FIA.
Любовь Римака к BMW никуда не исчезла. В его личной коллекции есть несколько поколений M3 и M5, а также Z4 M Coupe. Однако версии E30 с V10 в гараже предпринимателя пока нет.
Как пишет издание, именно такая комбинация могла бы стать одним из самых эффектных вариантов классического BMW E30.