Глава Bugatti показал автомобиль своей мечты 29.09.2026, 15:19

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фото: autoblog.com

Это эффектная переделка BMW.

Глава Bugatti Мате Римак показал автомобиль, который давно называет своей машиной мечты. Им оказался далеко не современный гиперкар, а классический BMW E30 с огромным двигателем V10, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Под капотом этого автомобиля установили 5,0-литровый атмосферный V10 S85 от BMW E60 M5. Судя по реакции, такая переделка впечатлила даже человека, стоящего за одними из самых быстрых электрических автомобилей в мире.

«Встает идеально», — сказал Римак, заглянув под капот машины. Автомобиль принадлежит Джиму Амелинкусу, который показал необычную конструкцию в Instagram.

Помимо двигателя, BMW получила кастомный впуск с коническим воздушным фильтром и каркас безопасности в салоне. При этом сам E30 занимает особое место в биографии Римака.

Еще до успеха в индустрии электрических гиперкаров он построил собственный BMW E30, превратив его в электрический автомобиль под названием e-M3. Машина развивала около 600 лошадиных сил и разгонялась до 100 км/ч за 3,3 секунды. Впоследствии проект установил пять мировых рекордов Guinness и FIA.

Любовь Римака к BMW никуда не исчезла. В его личной коллекции есть несколько поколений M3 и M5, а также Z4 M Coupe. Однако версии E30 с V10 в гараже предпринимателя пока нет.

Как пишет издание, именно такая комбинация могла бы стать одним из самых эффектных вариантов классического BMW E30.

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