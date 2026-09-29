Малгожата Госевска: Свободная Беларусь станет следующим шагом на пути к свободе Европы 29.09.2026, 15:55

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Малгожата Госевская

В Европарламенте вспоминают протест рабочих Урсуса в июне 1976 года.

29 сентября в Европарламенте выступила руководитель делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска, сообщает «Радыё Рацыя».

Выступление посвящено событиям почти 50-летней давности, когда 25 июня 1976 года рабочие в Урсусе сказали «нет» коммунистическим властям. Сегодня Урсус — район Варшавы, а в 1952–1977 годах он был отдельным городом.

25 июня 1976 года в Урсусе прошла масштабная забастовка и протест рабочих механического завода Zakłady Mechaniczne «Ursus». Этот период вошел в историю Польши как «Июнь 1976 года».

Сайт Charter97.org публикует текст выступления Малгожаты Госевской:

Уважаемый господин маршал,

уважаемые депутаты Европейского парламента,

уважаемый господин министр,

уважаемый господин директор,

уважаемые господа председатели, уважаемые участники панели,

дорогие гости, участники нашей конференции,

и прежде всего вы — участники событий пятидесятилетней давности, люди, которые 25 июня 1976 года в Урсусе сказали коммунистической власти «нет».

Уважаемые дамы и господа,

для меня огромная честь говорить с вами сегодня — не только как депутат Европейского парламента, но и как соорганизатор этой конференции в Европарламенте, а также как человек, который считает: без вашей отваги не было бы ни «Солидарности», ни свободной Польши, ни Европы, в которой мы сегодня живем.

Многие годы я была связана с Урсусом как заместитель бургомистра этого района. Мне было дано близко узнать это особенное место и людей, которые осмелились выступить против коммунистической власти.

Поэтому коротко напомню события Июня 1976 года, потому что о них в Польше и Европе все еще говорят слишком мало.

25 июня 1976 года, когда власти ПНР объявили о резком повышении цен на продукты, рабочие примерно на 100 предприятиях по всей стране прекратили работу. Самые крупные протесты вспыхнули в Радоме, Урсусе под Варшавой и Плоцке. В Урсусе рабочие механического завода заблокировали узел нескольких очень важных железнодорожных линий.

Это был жест одновременно символический и стратегический: крик, который должен был прозвучать дальше, чем границы ПНР.

В тот же день правительство отказалось от повышения цен. Это был успех, но бастующим пришлось заплатить за него страшную цену. В ночь с 25 на 26 июня и в последующие дни начались репрессии: избиения, так называемые «коридоры здоровья», через которые задержанных прогоняли между шеренгами милиционеров, бивших их дубинками; массовые увольнения; быстрые показательные судебные процессы; тюрьмы. В Радоме и Урсусе репрессиям подверглись тысячи людей.

И именно из этой несправедливости родилось то, что изменило ход истории Центральной Европы. В сентябре 1976 года группа польских интеллектуалов — Антоний Мацеревич, Петр Наимский, Яцек Куронь, Ян Юзеф Липский и другие — создала Комитет защиты рабочих. КОР не был политической партией. Он был чем-то новым и более смелым: союзом интеллигенции и рабочих, союзом, которого коммунисты боялись больше всего.

Кстати, несколько дней назад в Королевском замке в Варшаве нынешняя власть устроила большое торжество, вспоминая историю этого исключительного движения. К сожалению, на него не пригласили двух важнейших его создателей: господина Антония Мацеревича и господина Петра Наимского. Господин старший маршал сегодня здесь с нами, за что я сердечно благодарю. Давайте тепло его поприветствуем!

Но возвращаясь к тем событиям: именно в Радоме, Урсусе, Плоцке, а не в каком-либо политическом салоне, начался путь, который четыре года спустя, в августе 1980 года, привел к созданию «Солидарности». А путь, начавшийся с «Солидарности», привел к Круглому столу — к сожалению, к так называемым свободным выборам 1989 года, которые, как мы знаем, по-настоящему свободными еще не были, — привел к падению Берлинской стены, распаду советского блока и в итоге к вступлению Польши в европейские структуры в 2004 году.

Поэтому название нашей конференции не является преувеличением. Польский Июнь 1976 года — это одна из вех на пути к свободе всей Европы. Не только Польши. Всей Европы.

Наша конференция состоит из двух частей. И это не случайно. В первой мы услышим выступления экспертов, историков и исследователей — людей, которые научным методом открывают и описывают то, что тогда произошло, чтобы спасти факты от забвения и фальсификации. Их работа бесценна, потому что история, которую не исследуют добросовестно, становится добычей пропаганды: вчера коммунистической, сегодня, к сожалению, иногда и той, которая хотела бы свести Июнь-76 к анонимному «инциденту времен ПНР» — без лиц, без фамилий, без виновных.

Но во второй части мы услышим вас. Свидетелей. Участников. Людей, которые не читали об этом в книгах, а пережили это на собственной коже — буквально, потому что «коридоры здоровья» оставляли следы на всю жизнь. А так называемые «волчьи билеты», то есть невозможность трудоустройства, затрагивали целые семьи.

И это самое важное, потому что правда о свободе рождается не только на научных семинарах. Она рождается на заводах, на улицах, в тюремных камерах. Наука обязана эту правду описать и сохранить. Но протестующие и участники событий являются живым доказательством.

Сегодня в Европе есть тенденция упрощать историю тоталитаризмов, рассматривать коммунизм как меньшее зло по сравнению с другими тоталитарными системами XX века. Между тем именно в Радоме и Урсусе в 1976 году, как ранее в Познани в 1956-м, на Побережье в 1970-м, а позже во время военного положения в 1981 году, коммунистическая система показала свое настоящее лицо: готовность бить, сажать в тюрьмы и ломать жизнь обычных людей, которые хотели только достойно жить и работать.

Западная Европа слишком долго смотрела на то, что происходило за «железным занавесом», с удобной дистанции. Сегодня, когда Европейский союз говорит об общих ценностях, правах человека, достоинстве, мы должны напоминать, откуда эти ценности взялись в нашей части континента. Они не были нам подарены. Они были завоеваны: кровью рабочих Урсуса, страданиями заключенных Радома, мужеством подписантов КОР, а позже — миллионами людей «Солидарности».

Это ответ на вопрос, почему эта история имеет европейское, а не только польское значение. Потому что свобода, которую сегодня Европейский союз провозглашает своим фундаментом, для нас, поляков, не абстрактный лозунг из договора. Это память о конкретных людях и конкретных датах. Она живет и в следующих поколениях, и мы не позволим ее у нас отнять.

История Июня-76 не является закрытой главой. В нескольких сотнях километров от Урсуса, сразу за нашей восточной границей, люди сегодня платят ту же цену, которую заплатили рабочие в Радоме, Урсусе и Плоцке.

В августе 2020 года сотни тысяч белорусов вышли на улицы, чтобы потребовать честных выборов. Они не требовали революции. Они хотели, чтобы их голос был посчитан. Ответом режима Лукашенко стали дубинки, массовые аресты, избиения и пытки в изоляторах. «Коридоры здоровья» в XXI веке, в центре Европы. Люди, которые помнят Июнь-76, видя эти кадры, не могли их не узнать.

До сих пор в лукашенковских тюрьмах сидят люди, чья единственная вина заключалась в том, что они хотели жить в свободной стране. Тысячи политзаключенных, их семьи без информации, без контакта, часто без надежды. Точно так же, как после Июня-76: увольнения с работы, приговоры, страх как инструмент управления. Десятки, сотни тысяч людей были вынуждены бежать из своей родины. Многие из них нашли убежище в Польше.

У Польши есть особая обязанность — и она двойная.

Во-первых, обязанность памяти. В 1976 году никто из рабочих Урсуса не знал, что через четыре года возникнет «Солидарность», а через тринадцать лет рухнет коммунизм. Они знали только, что больше не могут молчать. А когда им было тяжелее всего, им помогали люди из КОР: собирали деньги, искали адвокатов, документировали репрессии. Так выглядела солидарность еще до того, как стала названием профсоюза. Сегодня мы должны быть теми, кто помогает.

Во-вторых, обязанность перед собственными гражданами и собственной диаспорой. В Беларуси живут поляки, и режим Лукашенко преследует также их. Символом этих преследований является польский журналист и деятель польского меньшинства Анджей Почобут, пример которого ясно показывает, какова цена правды в Беларуси. Но это также тысячи заключенных, о которых мы не имеем права забывать.

Наша задача — помогать белорусам политически: в Европейском парламенте и в Совете, через санкции, поддержку независимых СМИ и гражданского общества, последовательное требование освобождения политзаключенных. И просто по-человечески. Солидарность, в том числе с маленькой буквы, не может заканчиваться на границе.

Те, кто пятьдесят лет назад заплатил за свободу, лучше всего понимают, почему сегодня мы не имеем права отворачиваться от Минска. Свободная Беларусь станет следующим шагом на том же пути, который начался в Урсусе.

А вы, участники Июня-76, для белорусов — доказательство, что это возможно: что система, которая кажется вечной, может пасть, а те, кто сегодня сидит в камерах, однажды могут стоять в таком зале, как этот, и рассказывать свои истории свободным людям.

В завершение я хочу обратиться напрямую к нашим гостям — участникам событий пятидесятилетней давности.

Спасибо вам. Не от имени институции, а лично. За то, что пятьдесят лет назад у вас была отвага, которую многие из нас, сегодняшних политиков и комментаторов, даже не в состоянии себе представить. За то, что вы заплатили цену, о которой многие годы в ПНР нельзя было говорить вслух. За то, что благодаря вам следующие поколения поляков получили смелость идти дальше: к августу 80-го, к декабрю 81-го, к 1989 году.

Эта конференция — небольшой, но важный и символический жест перед долгом, который свободная Польша и свободная Европа имеют перед вами. Историки, которые будут говорить сегодня в первой части, придадут этому долгу рамки фактов и документов. Вы, во второй части, дадите ему лицо и голос.

Желаю всем нам, чтобы эта конференция была не только юбилейным ритуалом, но и настоящим напоминанием: свобода не является постоянным состоянием. За нее нужно бороться в каждом поколении, в том числе сегодня. Июнь 1976 года научил нас, что даже внешне непобедимую систему обычные смелые люди могут заставить пойти на уступки. Такие люди, которые сегодня охраняют независимость Конституционного трибунала. Это урок, актуальный сегодня не меньше, чем пятьдесят лет назад.

Большое вам спасибо, и с огромным удовольствием я открываю конференцию «Польский Июнь 1976 — дорога к свободе Европы».

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