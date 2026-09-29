Названы любимые кофейные напитки знаменитостей

Названы любимые кофейные напитки знаменитостей2
- 29.09.2026, 16:05
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От латте Тейлор Свифт до шести эспрессо Педро Паскаля.
У знаменитостей, как и у всех остальных, есть свои привычки в выборе кофе. Одни предпочитают простой латте, другие не боятся экспериментировать, а Педро Паскаль и вовсе пьет напиток с шестью порциями эспрессо, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Бен Аффлек, известный поклонник Dunkin’, выбирает холодный кофе с молоком и двумя порциями сахара. Иногда актер добавляет миндальное молоко.
Педро Паскаль оказался самым экстремальным любителем кофе. В его заказе обнаружили большой холодный эспрессо с шестью шотами и дополнительным льдом. Это около 400 мг кофеина. Позже актер объяснил, что когда-то начинал с более мягкого напитка, но со временем четырех порций ему стало недостаточно.
«В какой-то момент их стало шесть. Это был невероятно личный утренний ритуал, о котором я не хотел, чтобы кто-либо знал», — пошутил Паскаль.
Тейлор Свифт предпочитает большой карамельный латте на обезжиренном молоке. Starbucks даже предлагал поклонникам заказывать его как «латте Тейлор».
Ариана Гранде любит соевый латте, а Зендая — холодный матча-латте с кокосовым молоком.
Хлои Кардашьян выбирает ванильный протеиновый латте, а Гарри Стайлс — ванильный латте с карамельными сливками.
Самый необычный вариант оказался у Эштона Кутчера. Он добавляет в черный кофе немного апельсинового сока.
«Он делает кофе ярче и добавляет немного сладости», — объяснил актер.