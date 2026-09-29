Латвия резко нарастила транзит зерна из Беларуси

Латвия резко нарастила транзит зерна из Беларуси8
- 29.09.2026, 16:33
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Показатель вырос почти в тысячу раз по сравнению с прошлым годом.
В сентябре существенно увеличился транзит зерновых из России и Беларуси через Латвию. Об этом свидетельствуют данные, обобщенные Службой государственных доходов Латвии (VID), пишет Delfi.lv.
С 1 по 24 сентября транзитом через Латвию перевезли 253 623 тонны зерновых из России — почти вдвое больше, чем за весь сентябрь 2025 года. Из Беларуси с 1 по 24 сентября транзитом через Латвию перевезли 40 101 тонну зерновых. В сентябре прошлого года зерновые из Беларуси транзитом через Латвию не перевозили.
Всего с 1 января по 24 сентября этого года транзитом через Латвию перевезли 593 663 тонны зерновых из России — на 8,9% меньше, чем за весь 2025 год. Транзит зерновых из Беларуси за тот же период составил 116 847 тонн — в 913 раз больше, чем за весь 2025 год.
Существенный рост транзита зерновых наблюдался и в августе: из России через Латвию транзитом перевезли 158 983 тонны зерновых — на 55,9% больше, чем в августе 2025 года. Из Беларуси перевезли 26 726 тонн. В августе прошлого года зерновые из Беларуси транзитом через Латвию не перевозили.
VID поясняет, что законодательство Европейского союза (ЕС) запрещает ввозить в ЕС любые товары, происходящие с территорий Украины, не контролируемых украинским правительством. К незаконно аннексированным Россией территориям относятся Крымский полуостров, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области. Эти правила распространяются на все процедуры ввоза, а также на транзит.
Чтобы убедиться, что товары не произведены на территориях Украины, не контролируемых украинским правительством, проводится таможенный контроль: представленные сведения проверяют выборочно, поясняет VID. От предпринимателей требуют, в частности, информацию о точном месте выращивания пшеницы, ее сорте, а также подтверждение того, что пшеница не происходит с территорий Украины, не контролируемых украинским правительством.
Также запрашивается точную информацию о маршруте поставки от места происхождения товара до границы ЕС, а также накладные, договоры, транспортные документы, счета за перевозку и другие документы.
В VID также подчеркивают, что за выполнение санкций отвечает не только таможня. Все компании, участвующие в транзите зерна, должны самостоятельно проверять грузы перед заключением договоров на их перевозку, перегрузку, хранение и дальнейшую транспортировку.
За первые восемь месяцев 2026 года в результате контрольных мероприятий латвийской таможни в 842 случаях были предотвращены нарушения санкций. В 467 случаях компаниям отказали в применении заявленной таможенной процедуры к грузам.
Кроме того, VID обращает внимание: соблюдение санкций контролирует не только таможня. Проверять их обязаны и все компании, участвующие в транзите зерновых, прежде чем заключать договоры на перевозку, перегрузку, хранение и дальнейшую транспортировку грузов.