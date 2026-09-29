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«Героя СВО» избили в пункте выдачи товаров в РФ

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  • 29.09.2026, 16:57
  • 9,676
«Героя СВО» избили в пункте выдачи товаров в РФ
Иллюстрационное фото

В ход пошли кулаки, дубинка, столик и подручный инвентарь.

«Героя СВО» избивают кулаками, резиновой дубинкой, затем столиком и, наконец, ножкой от мебели в пункте выдачи товаров в российском Железногорске

В российском Железногорске в пункте выдачи товаров произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого так называемому «герою СВО» устроили персональную спецоперацию с применением разнообразного подручного инвентаря.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения, а запись опубликовали в сети.

На кадрах видно, как конфликт между двумя мужчинами быстро перерастает в драку. Один из них нападает на другого и сначала наносит ему удары кулаками.

Впоследствии в ход идет резиновая дубинка. На этом нападающий не останавливается: следующим орудием становится небольшой столик, а в конце избиения он использует предмет, похожий на ножку мебели.

Авторы публикации утверждают, что избитый мужчина является участником российской войны против Украины.

«Впечатляющие кадры избиения героя СВО, против которого устроили спецоперацию в пункте выдачи товаров в российском Железногорске», - иронично прокомментировали видео в сети.

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