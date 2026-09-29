Бельгия передает Украине партию истребителей F-16 29.09.2026, 17:09

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Самолеты должны поступить по ускоренной процедуре до конца года.

Бельгия до конца года передаст Украине три истребителя F-16. Киев должен получить самолеты по ускоренной процедуре, а вместе с ними - дополнительные возможности для усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

По словам главы государства, договоренность с бельгийской стороной уже достигнута. Речь идет именно о трех истребителях, которые должны поступить в Украину до конца 2026 года.

«Есть важная договоренность с Бельгией о передаче нам трех истребителей F-16 до конца этого года. Будем осуществлять получение этих самолетов по ускоренной процедуре», - заявил Зеленский.

Отдельно президент сообщил об уже осуществленных поставках боеприпасов для этих самолетов. К ним присоединились не только Бельгия, но и Испания.

«Уже получены срочные поставки боеприпасов для F-16 из Бельгии и других стран, в частности Испании», - отметил Зеленский.

Глава государства связал усиление авиационного компонента с необходимостью противодействовать российским воздушным атакам. Он подчеркнул необходимость наращивания способности Украины по уничтожению воздушных целей.

«Когда Россия ежедневно усиливает эскалацию, необходимо расширять возможности по сбиванию воздушных целей и защите людей. Благодарю Бельгию, премьер-министра Барта де Вевера и весь правительство за решительные шаги в поддержку Украины в ответ на жестокие российские удары, направленные против жизни», - сказал Зеленский.

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