БЖД меняет маршруты поездов из-за атак на железную дорогу в Брянской области 3 29.09.2026, 17:39

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Поезд Анапа — Минск пустят через Смоленск и Оршу.

Из-за атак на железнодорожную инфраструктуру в Брянской области РФ Белорусская железная дорога вынуждена менять график движения и маршруты поездов.

Как сообщили в БелЖД со ссылкой на РЖД, маршрут и время прибытия поезда №489 Анапа — Минск изменятся «по техническим причинам». Состав, выехавший 26 сентября, пустят через Смоленск и Оршу, хотя он должен был после российской Унечи пройти через Добруш и Гомель. В итоге вместо прибытия в Минск в 17.10 28 сентября поезд приедет в 16.02.

Для доставки пассажиров дополнительно назначили поезд №692 Минск — Гомель, который отправится в 17.06. Поезд №691 Гомель — Минск отправится в 12.53 и повезет тех, кто купил билеты на состав, который должен был идти через Гомельщину.

«Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении БелЖД.

Напомним, 28 сентября беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех районах Брянской области: на перегоне Дятьково — Людиново обрушилась часть моста и 10 вагонов сошли с рельсов, в Унечском районе сошли 18 пустых полувагонов, также были повреждены пути в Навлинском районе.

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