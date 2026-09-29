В Беларуси историческую часовню заменили странным новоделом 4 29.09.2026, 17:49

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Памятник XIX века не смогли вернуть в прежнем виде.

В деревне Росла завершились строительные работы на месте разрушенной католической часовни XIX века со статусом историко-культурной ценности. Вместо научной реставрации возведено новое здание, которое кардинально отличается от исторического оригинала пропорциями и в деталях.

Результаты восстановления проанализировал телеграм-канал «Спадчына».

Новая часовня и историческая часовня XIX века до разрушения

Фото: фейсбук Олега Дерновича / Wikimedia Commons

Архитектурный объем часовни стал более приземистым: вытянутые по вертикали прямоугольные фасады заменили на горизонтальные, а высота цокольной части увеличилась почти вдвое. Из оштукатуренных стен начали выпирать темные валуны, которых раньше видно не было. Вокруг часовни залили бетонную площадку из чужеродного для исторического объекта материала.

Вид восстановленной часовни

Фото: фейсбук Олега Дерновича

Понятно, что восстановленная с нуля часовня будет иметь немного идеализированный вид, без повторения всей ее исторической кривизны. Но в Росле не обращали внимания даже на основные пропорции и габариты.

Строители полностью изменили форму ниш. В аутентичной постройке они были разного размера, с более низким проемом со стороны дороги, и имели лучковые завершения. Теперь проемы сделали одинаковыми и строго прямоугольными, вставив в них оконные заполнения с несоответствующим проему лучковым верхом.

Упрощению подвергся и карниз: из трех исторических обломов оставили обычную ступеньку. Над карнизом появился «лоб», которого раньше не существовало, а аутентичный крест заменили на новый, более крупный.

Историческая часовня XIX века до разрушения

Фото: Wikimedia Commons

Уничтожение оригинальной придорожной часовни произошло 17 октября 2025 года. Как мы писали ранее, 25‑летний местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения ехал на автомобиле Audi, торопясь забрать ребенка из школы. Когда на дорогу внезапно выбежали гуси, мужчина не справился с управлением и врезался в здание. Удар превратил и машину, и кирпичную часовню в руины, сам водитель серьезно не пострадал.

Судебное и финансовое разбирательство аварии выявило специфику законодательства в сфере охраны наследия. За управление в нетрезвом состоянии и ДТП мужчина получил лишение права управления транспортными средствами на пять лет и штраф в размере 8400 рублей. При этом за физическое уничтожение памятника архитектуры по статье 20.3 КоАП районная административная комиссия назначила ему отдельный штраф всего в 270 рублей.

Расходы на проектирование и строительство нового объекта составили значительно большую сумму. В июле 2026 года появилась информация о выделении из бюджета 5 тысяч рублей на научно-исследовательские и проектные работы и еще 27 тысяч на строительство. Прокуратура Сморгонского района заявляла о намерении взыскать эту сумму, эквивалентную 11 тысячам долларов, с виновного в аварии водителя.

Благодаря проектной документации из тендерных закупок, известно, что исполнителем объекта выступал Сморгонский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций, а разработчиком научно-проектной документации — витебский архитектор-реставратор Евгений Колбович.

Уже на стадии проектирования были заложены неправильные приземистые пропорции и неоправданно высокий цоколь. Однако детали в проекте еще соответствовали исторической правде: на чертежах присутствуют и правильные лучковые проемы, и сложный карниз с четверным валиком.

Проектные фасады часовни. Из тендерной документации

Но строители, возводившие объект, проигнорировали даже эти чертежи, максимально упростив себе работу. Вместо выведения лучковых сводов они оставили прямоугольные отверстия, а фигурный карниз заменили обычной ступенькой. Технический надзор, который согласно тендерной документации стоил всего 300 рублей, закрыл глаза на эту самодеятельность и отклонения от проекта.

Причиной такого качества стала катастрофическая спешка. Согласно условиям закупки, тендер проводился в середине июля, а сдать готовый объект требовалось уже до 31 августа 2026 года. Фактически строителям дали около полутора месяцев на то, чтобы разобрать завалы уничтоженной часовни, залить новый фундамент, возвести кирпичные стены, оштукатурить их и сделать фальцевую крышу.

В официальном разрешении Министерства культуры на проведение работ категорически запрещались решения, которые могут «привести к научно необоснованным изменениям архитектурного облика и утрате отличительных достоинств». Ведомство требовало безусловного сохранения исторических размеров, цветов и материалов, что на практике было полностью проигнорировано.

Всего на Сморгонщине насчитывается 16 подобных каменных придорожных часовен XIX века, которым присвоен статус историко-культурных ценностей, в том числе в Расле есть еще одна, трехъярусная часовня. Но этот статус, как видно, не способен противостоять непрофессионализму и превращению памятников в муляжи.

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